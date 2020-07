Afrique: Il y a un an... Les verts ont arboré l'or

Il y a une année, jour pour jour, le 19 juillet 2019, les Verts soulevaient fièrement le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations Total 2019 en Egypte survolant ainsi le ciel africain, 29 ans après leur dernier sacre à Alger.

Les Fennecs qui ont réalisé le « tournoi parfait », ont conclu ce 19 juillet 2019 par la plus belle des manières un parcours sans faute, avec sept victoires sur autant de matches joués, en s'imposant en finale face au Sénégal (1-0) grâce à une réalisation inscrite en tout début de rencontre par Baghdad Bounedjah.

« C'est le meilleur souvenir de ma carrière de footballeur » dira à Faconline.com le gardien international algérien Izzeddine Doukha avant de poursuivre : « Au coup de sifflet final, nous étions aux anges. Une victoire en finale de la CAN, 29 ans après le dernier titre de l'Algérie du football ». Le keeper d'Al Raed (Arabie Saoudite) indique également que l'accueil des algériens au lendemain de la victoire était, tout simplement « magnifique ». « Ils étaient des milliers à nous accueillir à Alger. Femmes, enfants, jeunes : nous étions dans une autre dimension » conclut Doukha.

L'exploit réalisé par les coéquipiers de Ryiad Mahrez paraissait, quelques mois plus tôt, un pari difficile à réaliser dans un tournoi qui s'était joué pour la première fois en présence de 24 pays, mais la "grinta" inculquée par le coach Djamel Belmadi à ses joueurs, l'envie de réhabiliter l'image du football algérien et le soutien indéfectible des supporters sur place, près de 20 000 en finale ont permis à l'Algérie de sortir ses griffes et survoler l'Afrique.

Pour beaucoup d'observateurs, Belmadi est le principal architecte du sacre africain. Un an après le sacre des Fennecs, il dira qu'il a réalisé son objectif. « Je voulais terminer premier dans ce tournoi et de ramener la coupe dans mon pays » dira le meilleur entraîneur africain de l'année 2019 avant d'ajouter : « Nous étions partis en Egypte avec l'idée d'être ambitieux et y croire en nos capacités. Il faut dire également que tout était parfait et l'organisation de la CAN était au top ».

Dans sa quête de défense du titre continental, l'Algérie a bien entamé la campagne qualificative de la CAN Total 2021, reportée à 2022 en raison de la pandémie de la COVID 19, en alignant deux victoires de rang : à Blida face à la Zambie (5-0) et à Gaborone devant le Botswana (1-0).