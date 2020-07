Sénégal: Fourniture d'équipements médicaux - Le Japon fait un don de plus de 2 milliards de FCFA

Ce mardi 28 juillet 2020, à 10 heures, Monsieur Amadou Hott, ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, et Arai Tatsuo, ambassadeur du Japon au Sénégal, ont procédé ce 28 juillet, à la signature de l'échange de notes relatif à la fourniture d'équipements médicaux.

Selon un communiqué de presse, il entre, dans le cadre du Programme de développement économique et social du Japon pour le Sénégal.

Ce don d'un montant de cinq cent millions (500 000 000) de Yens, soit environ deux milliards cinq cent millions (2 500 000 000) de FCFA est destiné à la fourniture d'équipements médicaux ; d'équipements et/ou de matériels relatifs à l'utilisation et à la maintenance des équipements médicaux ; de tout équipement et/ou matériel nécessaire aux structures sanitaires de destination ; de services nécessaires pour l'acquisition et le transport des produits ; de services de formation et autres services nécessaires pour l'utilisation et la maintenance des équipements médicaux ; et, enfin, de services de consultants.

Cet important appui du Japon vise à soutenir les efforts du Gouvernement du Sénégal, dans le cadre de la riposte contre la Covid-19.

« Il me plait, pour illustrer la présence du Japon à nos côtés, de rappeler, la participation de votre pays dans la réalisation des projets et programmes dans les secteurs les plus importants de notre développement, notamment : l'éducation et la formation professionnelle ; l'hydraulique ; le transport maritime ; la santé ; l'énergie » a déclaré le ministre Amadou Hott.

Il n'a pas manqué de magnifier l'exemplarité et le dynamisme des relations entre nos deux pays et me réjouir du volume appréciable et de la qualité des interventions du Japon au Sénégal, notamment à travers l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica).

«Pour illustration, entre 1976 et 2018, le bilan global de cette coopération pourrait être résumé avec ces statistiques assez révélatrices : environ 600 milliards de FCFA, au titre de la Coopération financière non-remboursable ; environ 250 milliards de FCFA, au titre de la coopération technique ; environ 257,1 milliards de FCFA, au titre des prêts ; plus de 1 000 volontaires envoyés au Sénégal », a révélé M. Hott.

Pour sa part, l'ambassadeur du Japon a mis l'accent sur le fait que ce montant « mis à la disposition du Sénégal pour la réalisation de son Projet de développement économique et social permettra au Gouvernement sénégalais d'acquérir un lot d'équipements médicaux de haute qualité notamment pour améliorer le système de santé dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 ».

Cet appui intervient en cette année 2020 où le Sénégal et le Japon commémoreront le 60ème anniversaire de leurs relations diplomatiques, et le 40ème anniversaire de l'envoi de volontaires japonais au Sénégal, deux événements très représentatifs de la solide amitié qui lie les deux peuples.