Congo-Brazzaville: Développement économique - La session extraordinaire du Conseil supérieur du tourisme examine et valide des projets de texte

Ouverte le 28 juillet à Brazzaville par la ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudan-Nonault, en présence du conseiller du chef de l'État en charge de la Culture, art et tourisme, Lydie Pongault, cette session extraordinaire du Conseil supérieur du tourisme (CST) a pour objectif d'examiner et de valider des projets de texte sur le tourisme.

Créé en 1982, le CST est un organe consultatif, chargé d'émettre des avis sur les reformes qui doivent être entreprises pour le développement du tourisme au plan institutionnel. La présente session extraordinaire intervient six mois après la session de relance de ce conseil, tenue le 15 janvier 2020, soit après vingt-cinq ans d'hibernation.

En effet, depuis quelques années, le gouvernement de la République s'est engagé dans la phase de diversification et de relance de son économie à travers des secteurs hors pétrole. C'est d'ailleurs, ce qu'a rappelé la ministre du Tourisme et de l'Environnement dans son mot d'ouverture. Le plan national de développement (PND) 2018-2022 élaboré par le gouvernement de la République sous l'impulsion du chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, a placé le tourisme au rang de secteur prioritaire de diversification de l'économie nationale, au même titre que l'agriculture et l'industrie. Ainsi donc, pour la mise en œuvre de ce plan, le secteur du tourisme s'est inspiré essentiellement de la Stratégie nationale du développement durable du tourisme élaboré par le gouvernement congolais avec l'appui des partenaires comme le Programme des Nations unies pour le développement et l'Organisation mondiale du tourisme. Dans ce cadre, plusieurs actions ont été réalisées et se poursuivent à ce jour.

Faire du Congo une destination de référence en Afrique

La ministre du Tourisme et de l'Environnement a saisi l'occasion au cours de cette cérémonie d'ouverture du CST, pour rappeler la politique du gouvernement en matière de tourisme. « Notre vision de la politique nationale de développement du tourisme est de faire du Congo une destination de référence en Afrique. Il s'agit donc d'accroître et de diversifier l'offre touristique et de promouvoir la destination Congo- Brazzaville sous le label "Green-Congo" en se basant sur la valorisation de l'écotourisme dans les aires protégées qui représentent 13% de la couverture végétale du Congo. Pour assurer cette promotion, nous avons mis en œuvre depuis un certain temps plusieurs outils de promotion tels que les sites internet et les réseaux sociaux, ainsi que la diffusion des spots télévisuels avec le concours du secteur privé. »

Ajoutant, par ailleurs, que l'une des stratégies entreprises par le gouvernement consiste à doter ce secteur d'un arsenal juridique qui, désormais, répondra aux attentes et exigences d'un tourisme au standard international.

Pour ce faire, une forte restructuration de l'administration nationale du tourisme est en cours. Celle-ci s'est dotée depuis le 10 mars 2020 de trois nouvelles lois, à savoir : la loi n°8-2020 du 10 mars 2020 portant création du Guichet unique du tourisme ; la loi n°9-2020 portant transformation de l'Office de promotion de l'industrie touristique en un établissement public à caractère industriel et commercial, et la loi n°10-2020 portant création de la Société congolaise d'ingénierie touristique, qui viennent renforcer cette administration.

Arlette Soudan-Nonault a rappelé aux acteurs concernés que la dynamisation du cadre juridique et institutionnel du secteur du tourisme est une condition sine qua non s'ils veulent disposer d'outils efficients de mise en œuvre de leur politique nationale de développement du tourisme.

Pour la ministre, le tourisme étant un secteur transversal, la tenue de cette session extraordinaire est une réelle opportunité d'échange car elle permet la mise en place d'un cadre permanent de concertation public-privé longuement souhaité, afin de doter ce secteur de mécanismes et d'outils adaptés aux enjeux de développement actuels. Ce qui les rapprochera d'un développement harmonieux de l'économie du tourisme en République du Congo.

Notons que la clôture de cette session extraordinaire interviendra ce 29 juillet à Brazzaville.