Madagascar: Confinement Toliara - Des artistes sur les plages de Mangily

Des chanteurs et chanteuses sont aperçus à Mangily depuis des semaines. Les habitants se posent des questions sur les mesures de confinement annoncées.

L'inquiétude monte. Des habitants de Toliara doutent des restrictions de confinement partiel annoncées par le Centre opérationnel de la gestion de la lutte contre la Covid-19 pour la région Atsimo Andrefana le 15 juillet dernier. « Comment se fait-il que ces artistes aient pu entrer à Toliara et qu'ils se prélassent librement au soleil de Mangily? Alors que personne n'est autorisée à entrer et sortir de la région Analamanga ?» se demandent des riverains des hôtels à Mangily ou s'abritent ces artistes.

Des sources assurent avoir vu les chanteurs Samoela et Jaojoby, il y a à peu près deux semaines. D'autres affirment avoir vu Black Nadia tourner un clip avec un artiste local. Wendy Cathalina ou encore le jeune Nael seraient également présents à Mangily aux côtés de l'humoriste Honorat du groupe Fou hehy. La page facebook d'un artiste local de Toliara, pas en très bonne forme, a d'ailleurs publié la photo de Wendy Cathalina, venue lui rendre visite dimanche dernier. « Il y a tout simplement deux poids deux mesures. Lundi soir, une partie de nos plages a été littéralement en fête car une autorité élue a tenu à marquer son anniversaire. Mais qui doit alors se restreindre aux mesures de confinement ? », livre une autre source habitant Mangily.

Libres

Depuis le 15 juillet, il a été annoncé un couvre-feu, la fermeture des commerces à 15h ou encore le verrouillage des frontières de la région sur l'axe RN7 et l'axe RN10.

L'artiste Mamy Gotso a été contacté pour confirmer la présence ou non de ses amis artistes à Mangily. « Quatre artistes sont en effet présents à Mangily actuellement. Il s'agit de Black Nadia, Wendy Cathalina, Nael et Honorat. Ils sont là bien avant l'annonce des mesures de confinement décidées ici à Toliara et par le Centre de commandement opérationnel d'Ivato. Certains d'entre eux sont en provenance de Fianarantsoa et d'Antsirabe et ils sont passés au test au Coronavirus » explique Mamy Gotso. Ce dernier a tenu à souligner le caractère normal de la présence de ces artistes qui sont venus « se confiner » à Toliara. « Notre ville est une ville accueillante et ces artistes sont les bienvenus à Toliara. Ils ne dérangent personne car restent à leur hôtel respectif » rassure le chanteur. En attendant, dix- huit personnes sont confirmées porteuses de la maladie et sont traitées au CHU de Mitsinjo à Toliara et à domicile. Deux cent sept cas contacts sont par ailleurs enregistrés dans toute la région et mis en quarantaine à Toliara I, Toliara II, Morombe et Ampanihy. Le campus de Maninday a été désinfecté récemment pour cause de cas suspect.