Ile Maurice: Une femme de 24 ans tabassée par son époux, malmenée par sa belle-mère

Une jeune femme de 24 ans a porté plainte samedi au poste de police de Brisée-Verdiere. Elle allègue que son ex-époux, dont elle est divorcée depuis deux ans, l'aurait malmenée et que la mère de ce dernier l'aurait tabassée. La police serait intervenue et la jeune femme s'est rendue à l'hôpital, munie d'une forme 58.

L'ex-époux, 35 ans, a également porté plainte contre la jeune femme. Ce ne serait pas la première fois que celle-ci est victime de violence malgré un protection order et le fait qu'elle est divorcée. L'année dernière, le trentenaire l'avait frappée au visage et elle avait dû recevoir des soins à l'hôpital.

L'incident de samedi aurait éclaté quand cette habitante de Mont-Ida a téléphoné à sa fille de cinq ans, qui vit chez l'ex-époux. «Je n'ai pas aimé la façon dont elle m'a parlée. Je l'ai réprimandée et j'ai raccroché. Quelques minutes plus tard, son papa m'a appelée et a commencé à m'insulter et me menacer.» Au cours de la journée, elle s'est rendue au domicile de son ex-époux pour récupérer sa fille et elle a été de nouveau accueillie par des insultes et des menaces. La grand-mère de la petite l'aurait prise par le bras et l'aurait malmenée. Elle a alors alerté la police, qui s'est rendue sur les lieux pour calmer les esprits.