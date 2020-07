Ile Maurice: Casinos de Maurice - La privatisation toujours en jeu

Ce n'est un secret pour personne. Casino de Maurice Limited est dans le rouge. Selon les derniers chiffres disponibles sur le Registrar of Companies, approuvés le 10 février, les pertes s'élèvent à Rs 53 111 867. Malgré cela, le projet de privatisation continue à faire son chemin.

Les casinos font-ils face à des problèmes financiers ? Oui, nous confirme un cadre de la State Investment Corporation (SIC), société régulatrice des casinos de Maurice. «Mais il n'est nullement question d'administration volontaire.» On se souvient que depuis 2019, un Steering Committee se penche sur la mesure budgétaire de privatisation. Comme déjà annoncé par le ministère des Finances, le plan de privatisation éventuel s'étendra sur deux ans. «Ce comité continue à travailler. Avec le Covid-19, les travaux ont été retardés. Mais le projet est toujours 'on'.»

Au niveau de la Casino Employees Union (CEU), le président, Satish Ragoobar, souligne qu'avec une bonne gestion, les casinos de Maurice ne devraient plus être déficitaires. «Il faut cesser cette politique qui consiste à protéger les petits copains. Si le management veut réellement redresser la barre, il en est encore temps.» Il cite l'exemple du casino du Caudan. «Cette compagnie gère des profits par millions, par jour, surtout grâce aux machines à sous. Mais on ne lui permet pas de donner le maximum aux clients. Déjà, il y a un manque de personnel alors qu'ailleurs, comme à Curepipe, il y beaucoup de staff et moins de clients.»

Selon lui, il faudrait apporter une restructuration. «Il faut stopper cette manie de donner des promotions à gauche et à droite et mettre l'accent sur la profitabilité.» Il souligne que la clientèle est toujours présente et que le travail a repris depuis la réouverture des casinos.

Par ailleurs, en ce qui concerne les récents aménagements faits au casino de Grand-Baie, aucune raison de s'alarmer, soutient la SIC. «Avec le Covid-19, il a été demandé d'établir une distanciation sociale dans les casinos. Du coup, le personnel de la maintenance s'active à abattre une cloison afin d'agrandir l'espace dans les différentes salles. Tout est réorganisé afin d'être conforme aux lois.»