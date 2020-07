Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020/Forum des Droits de l'homme - La 29è session évalue la situation humanitaire et sécuritaire

La 29ème session du Forum des Droits de l'homme du Conseil national des droits de l'homme (Cndh) s'est tenue, ce mardi 28 juillet 2020, sur le thème : « Santé, sécurité, élections et gouvernance ».

Elle a été marquée par un panel sanctionné par trois communications qui a fait une évaluation de la situation humanitaire et sécuritaire afin de mieux appréhender l'élection présidentielle de 2020. Il s'est agi à travers ce cadre de discussion et d'échange instructif de formuler des recommandations à l'endroit du gouvernement.

Dans sa communication portant sur le sous-thème, « Les défis d'une élection libre, transparente et sans violence », Alex N'Zi Moro Nicaise a recommandé la formation et l'information des militants. Et surtout une éducation de base de la jeunesse sur les tenants et les aboutissants de la culture démocratique.

Pour lui, il faut privilégier le dialogue et créer des cadres de concertation. Aussi a-t-il préconiser de développer la culture de la non-violence en mettant en évidence des méthodes sans porter atteintes à l'honneur ou à la considération d'autrui. Pour lui, le recours aux juges doit être l'ultime solution en cas de contestation.

Abordant le sous-thème, « Covid-19 et risques sanitaires en période électorale », Dr Anicet Zran, enseignant-chercheur en histoire de la santé, à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké a soutenu qu'il existe deux risques importants liés à l'épidémie en période électorale. Il s'agit, selon lui, d'une contamination massive de la population d'une part.

Et d'autre part, des rumeurs sur l'épidémie qui pourraient engendrer des troubles ou des émeutes. Pour ce faire, il a préconisé, entre autres, le respect des mesures barrières et recommandé que les gels et kits de lavage de mains doivent faire partie du matériel électoral.

La troisième communication, « Election d'octobre 2020 : les défis sécuritaires », a été prononcée par le Dr Arthur Banga. Il a indiqué que les problèmes de sécurité pendant les élections sont multiples et multiformes.

Ce qui nécessite l'implication de tous les acteurs clés du processus électoral. « La garantie de la sécurité pendant les élections ne saurait se limiter à la seule implication de sécurité », a-t-il fait remarquer.

Et d'affirmer qu'il faut renforcer le lien entre les populations et leurs forces. Aussi a-t-il recommandé un traitement pertinent des problèmes de sécurité pendant les élections devrait prendre en compte toutes les autres sources possibles de violence et d'insécurité y compris celle qui découlent de la sous-région ouest africaine.