Ile Maurice: MK - Le nouveau contrat du personnel naviguant prend effet le 1er août

«Cette offre vous concerne. Cela concerne votre futur et celui de la compagnie. C'est à vous de la considérer et de finalement l'accepter ou la rejeter.» C'est ce que mentionne la lettre qui accompagne le nouveau contrat distribué à certains membres de l'Air Mauritius Cabin Crew Association (AMCAA). Ils ont eu le document le 24 juin dernier. La correspondance, signée par l'un des deux administrateurs de Grant Thornton, a été donné aux membres du Cabin Crew avec plus de 20 ans de service. La date butoir pour signer le nouveau contrat est ce mercredi 29 juillet. Il prendra effet le 1er août.

Que contient cette lettre ? Tout d'abord, elle donne un aperçu de la situation actuelle de la compagnie aérienne qui se trouve en administration volontaire depuis le 22 avril. Ensuite, son insolvabilité est évoquée. Les employés ont aussi été informés qu'une extension pour le «watershed meeting» a été obtenue. Elle aura lieu le 7 décembre. Quant à ceux qui refuseront de signer le contrat, ils n'auront pas d'autres offres et ceux qui seront licenciés seront référés au Redundancy Board.

Selon ce nouveau contrat, l'employeur peut demander à son employé d'accomplir des tâches supplémentaires de temps en temps, mêmes celles qui ne figurent pas dans la description de son poste. Quant au Overseas Duty Allowance, il est réparti en trois zones. Pour l'Europe, un PNC obtiendra 100 euros pour les premières 24 heures et 60 euros pour chaque 12 heures supplémentaires. Pour l'Australie et l'Asie, l'allocation sera de 80 euros pour les premières 24 heures et 50 euros chaque 12 heures additionnelles. Quant à l'Inde et l'Afrique, les PNC recevront 60 euros pour les premières 24 heures et 35 euros pour chaque12 heures additionnelles. Les employés n'auront plus de transport à domicile non plus.

Selon la lettre qui accompagne le nouveau contrat, chacun est libre d'accepter ou de refuser les nouvelles conditions. Cependant, l'administrateur précise qu'il n'arrive pas à trouver un accord avec le syndicat. C'est la raison qu'il a imposé la date butoir. En cas de refus, le Redundancy Board sera sollicité.