Ile Maurice: Test PCR négatif requis cinq jours avant le départ pour Maurice

communiqué de presse

Le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, a indiqué aujourd'hui à l'Assemblée nationale, que tous les passagers, s'embarquant sur un vol pour Maurice, devront présenter un test PCR négatif, effectué cinq jours avant le départ, et qu'à leur arrivée dans le pays, ils seront placés directement en quarantaine pour au moins quatorze jours.

Le chef du gouvernement a expliqué que depuis la fermeture des frontières de Maurice le 19 mars 2020, à l'exception des vols cargo, tout autre vol entrant doit être autorisé par le directeur de l'aviation civile. Cette autorisation est accordée après consultation avec le ministère de la Santé et du Bien-être et le ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, ainsi qu'avec l'approbation du Comité national relatif au Covid-19 et du Bureau du Premier ministre. « La priorité est donnée aux cas de rapatriement, d'évacuation sanitaire et de mission de sauvetage », a déclaré le Premier ministre.

C'est dans cette optique, a précisé M. Jugnauth, que l'ambassade de Madagascar à Maurice a formulé une requête auprès des autorités pour permettre l'arrivée à Maurice, par un vol privé, d'un patient malgache nécessitant une intervention chirurgicale urgente à l'hôpital Wellkin ainsi que de ses deux accompagnateurs. Le Premier ministre a affirmé que la requête fut acceptée sur une base humanitaire urgente, vu l'indisponibilité à Madagascar des services médicaux nécessaires au traitement du patient.

Toutefois, a fait ressortir M. Jugnauth, le patient et ses deux accompagnateurs ont effectué leur test PCR à l'Institut national de recherche en santé publique de Madagascar le 8 juillet 2020, qui se sont avérés négatifs. A leur arrivée le 12 juillet 2020, l'hôpital Wellkin a pris toutes les dispositions, en concertation avec le ministère de la Santé et du Bien-être, pour le transfert du patient et des deux accompagnateurs de l'aéroport à hôpital, où ils ont étaient placés en quarantaine.

En outre, a déclaré le Premier ministre, le même jour et conformément au protocole sanitaire existant, un test PCR a été réalisé par le ministère de la Santé et du Bien-être sur les trois passagers. « Le résultat du patient, communiqué le 13 juillet 2020, était positif, d'où son transfert à l'hôpital ENT alors que les deux autres passagers, testés négatifs, sont restés en quarantaine à l'hôpital Wellkin, » a-t-il ajouté.