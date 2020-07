Ile Maurice: Maurice a compté 85 237 arrivants de l'étranger de mars 2020 à ce jour

communiqué de presse

Le nombre total d'arrivées à Maurice, selon les données d'Airports of Mauritius Ltd (AML), y compris les passagers nationaux et en transit, était de 85 237 et celui des départs du territoire mauricien était de 113 498 pour la période du 1e mars 2020 à ce jour.

Cette déclaration a été faite par le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, aujourd'hui, en réponse à une question parlementaire à l'Assemblée nationale.

Le Premier ministre a affirmé qu'AML recueille des données sur les arrivées et les départs internationaux et nationaux, et non sur les catégories de passagers.

En outre, il a souligné que les données du Bureau des passeports et de l'immigration pour la même période précisent qu'outre les passagers nationaux et ceux en transit, 17 081 Mauriciens, de même que 49 556 touristes et 6 544 autres étrangers détenant pour la plupart un visa d'affaires, un permis de séjour ou un permis de travail sont arrivés au pays.

Au total, 9 562 Mauriciens, 84 796 touristes et 6 728 autres étrangers ont quitté le territoire. « La loi ne prévoit pas de 'permissions spéciales' pour quitter le pays », a ajouté M. Jugnauth.