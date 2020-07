Madagascar: Musique Urbaine - Ga Ei surgit dans « Laniko anao niany »

Ce n'est pas la première fois que ces deux étoiles montantes de la musique urbaine ont réalisé un duo.

Cela faisait trois semaines que la chanson a été diffusée sur les ondes et les réseaux sociaux. « Laniko anao niany » est la troisième tube Ga Ei le plus écouté, après Masôva et Bonita, depuis le début de sa carrière. En duo avec Basta Lion, le jeune homme a choisi la sonorité jamaicaine pour attirer les jeunes malagasy. Sorti au début du mois de juillet, le clip de Laniko, qui est de qualité, relate la vie bling bling à Madagascar.

Méconnu des jeunes de la Capitale, Ga Ei essaie de séduire les jeunes de la Ville des Mille. En 2018, il décide d'entamer sa carrière musicale. Cette décision est due à une rencontre. « j'ai fait la rencontre de Singuila et son frère, ce qui m'a rapporté de bonnes mélodies ». Grâce à cet échange avec le chanteur de RnB français, Ga Ei a cultivé son talent. Dès lors, il sort des morceaux en solo et en collaboration avec des artistes de la musique urbaine de la Grande Ile. Son premier single « Masova » parle de l'amour d'une fille qui a « illuminé sa vie ». Ensuite il sort une autre chanson d'amour « So sweet » en featuring avec Nash et Joudas. Les titres s'enchaînent. Il diffuse « Bombardé » avec le prince du ragga Basta Lion. Après, il sort « Bonita » et « Isanandro ». Ga Ei prépare des mélodies qui vont sortir très prochainement avant la fin de l'année. A travers ses chansons, le jeune artiste ne parle que d'amour et de désir. « C'est sûrement beaucoup d'amour que je n'ai pas exprimé et qui est sorti dans mes chansons », a-t-il confié. Comme tous les artistes, Henri Gaétan s'inspire de ce qu'il voit et, en d'autre cas, c'est la mélodie qu'il compose ce qui l'inspire dans les paroles.

Après la composition de ses chansons, le jeune homme a effectué des tournées dans la partie Nord de Madagascar. D'Antsiranana à Nosy-Be en passant par Ambilobe, Ga Ei séduit bon nombre de jeunes de sa région natale. Son charme est aussi un atout pour gagner le cœur du public.