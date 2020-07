Congo-Kinshasa: Lutte contre la Covid-19 - Blaise Luyeye exhorte la population de Lemba au port du masque

Le port obligatoire des masques et le lavage des mains restent pour toutes personnes sur toute l'étendue de Kinshasa. Ce message de sensibilisation est soutenu par Blaise Luyeye Nsita, notable de la commune de Lemba. Etant digne fils du terroir, il appelle, en effet, la population de son fief natal au strict respect des mesures prises par le Gouverneur de la Ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19.

Pour Blaise Luyeye, la levée de l'Etat d'urgence n'est pas synonyme de la fin de la pandémie dans la Ville de Kinshasa. «Je demande à mes frères et sœurs, mamans et papas, jeunes et vieux, tous habitants de Lemba, de continuer à appliquer encore et toujours scrupuleusement tous les gestes barrières recommandées pour arrêter la propagation de ce virus qui continue à ravager notre pays», a déclaré Luyeye, étant leader d'opinion de cette municipalité.

Véritable défenseur des intérêts des Kinois, il commande d'appliquer toutes les recommandations du Premier citoyen et patron de la Ville, Gentiny Ngobila afin de freiner la propagation de la maladie à Kinshasa.

«Se laver régulièrement les mains avec du savon ou avec un désinfectant, du gel hydro-alcoolique et surtout porter à chaque fois le masque lorsqu'on est dans un milieu public, restent les seuls moyens efficaces pour éradiquer le Coronavirus à Lemba qui est notre village. Mes frères et sœurs des quartiers : Livulu, Camp riche, Salongo, nord et sud, Salongo le Copain, Camp Mobutu, Triangle, Muana wuta, Ntadi, Kiamfu, Righini, Terminus, Foire, Super, Malolo, Kuilu, Mbanza, Djaga, Triangle... tout Lemba d'être très vigilant. Car, cette maladie est encore parmi nous. Ne soyons pas distrait mais appliquons les mesures barrières pour se protéger contre la Covid. Que Dieu vous garde. Merci !», a insisté Blaise Luyeye.

Né et grandi à Lemba, Blaise Luyeye Nsita est un ancien journaliste qui a fait la pluie et le beau temps à la télévision Raga TV. Embrassant, plus tard, la carrière politique, ce jeune lembatèque intelligent a travaillé dans plusieurs cabinets avec de grands hommes politiques congolais. Récemment, il a occupé les fonctions d'Assistant du Vice-gouverneur Néron Mbungu Mfumu ya Banga Moyo.

Depuis le 7 juillet 2020, le stratège Luyeye Nsita Blaise est nommé Délégué aux investissements au sein de la Coordination pour la Promotion des Investissements et le Suivi des Réalisations des Projets (COPISREP) par un arrêté du Gouverneur de la Ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka.