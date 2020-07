Algérie: Blida - Un protocole opérationnel préliminaire en perspective de la poursuite de l'année universitaire

Blida — L'Université Ali Lounici d'El Affroune (ouest de Blida) a lancé un protocole opérationnel préliminaire adapté à la crise sanitaire de la Covid-19, en perspective de la poursuite de l'année universitaire 2019/2020,à partir du 23 août prochain, a indiqué, mardi, cet établissement de l'enseignement supérieur, dans un communiqué.

Selon ce même document émis par le Vice-rectorat chargé des relations extérieures, de la coopération, de l'animation et de la communication et des manifestations scientifiques, ce protocole sanitaire organise la reprise des cours le 23 août, et prépare la rentrée universitaire 2020/2021.

Il s'articule autour de 12 axes et prévoit un ensemble de mesures et recommandations relatives aux volets de la pédagogie, de la recherche, des relations extérieures, et de l'hébergement dans les résidences universitaires.

Ainsi un calendrier a été fixé pour le retour des étudiants en salles de cours de façon à garantir les mesures de distanciation sociale et de sécurité pour toutes les parties universitaires concernées.

Selon ce même protocole, il a été décidé de redistribuer les étudiants au niveau des amphithéâtres et des salles, ainsi qu'une baisse du volume horaire des cours, de façon à assurer un retour progressif et par étapes, des étudiants.

Au plan pédagogique, il est prévu un renforcement de l'enseignement à distance, et de limiter la présence des étudiants aux modules essentiels. Cet enseignement présentiel sera soutenu par un enseignement à distance. parallèlement à cela il est prévu l'intensification des sessions de formation des enseignants aux techniques d'enseignement à distance.

Pour les cours requérant la présence des étudiants, le même protocole sanitaire préconise un programme graduel de reprise. Deux semaines (du 23 au 31 août) seront réservées pour les étudiants en Doctorat et Master2, au moment ou la période du 23 août au 7 septembre sera consacrée au dépôt des thèses de Master 2, en session ordinaire, avec la programmation de leur présentation pour septembre prochain.

Ce protocole opérationnel, dont l'entrée en vigueur interviendra le 16 août prochain, prévoit aussi la diminution du nombre des étudiants dans chaque section, tout en laissant un écart entre les programmes fixés pour les cours de manière à les étaler jusqu'à 17h00.

Les méthodes d'évaluation classiques doivent en outre, être assouplies, parallèlement à une baisse de la durée des examens et l'introduction de travaux supplémentaires pour évaluer l'étudiant.

A noter l'installation le 22 juillet courant de la commission locale chargée d'examiner la possibilité de la reprise de l'enseignement, composée du recteur de l'université, des vices- recteurs, du secrétaire général de l'université, du directeur des œuvres universitaires, des responsables de la médecine préventive à l'université, des représentants des enseignants et des étudiants et du chargé de communication.