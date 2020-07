Madagascar: Tehindrazanarivelo Djacoba - Descente dans la région Sofia

Le ministre des Affaires Étrangères Tehindrazanarivelo Djacoba a remis du Covid organics aux populations locales.

Le ministre des Affaires Étrangères Tehindrazanarivelo Djacoba, a fait une descente dans la région Sofia depuis le 27 juillet dernier. Il a visité, notamment à cette occasion, les districts de Mampikony et de Port Bergé. Ainsi, au nom du président de la République, il a procédé à la remise de Covid-Organics, de masques et de désinfectants aux populations locales. En tant que natif et non moins coach de ladite région,il n'était pas venu les mains vides car il a offert de l'argent aux CRCO des districts susmentionnés. Il n'a pas manqué, également, de rappeler aux populations des districts visités, le respect des gestes barrières.

Constater de visu. Dans la même foulée, il a tenu à féliciter les médecins et les forces de l'ordre qui se sont donnés à fond dans l'accomplissement de leurs tâches. Ce fut également une occasion pour le ministre de visiter les stades et les hôpitaux « manara-penitra » (suivant les normes requises) qui sont en cours de construction. Ces différentes visites dans la région Diana ont vu la présence du gouverneur de la Région Sofia, des députés, des chefs de districts et des maires locaux. Notons que cette descente dans la région Sofia va continuer durant cette semaine. Ce serait ainsi une occasion pour le ministre de constater de visu le vécu quotidien des gens dans ce Faritra, concernant surtout le confinement des gens et des aides qu'il pourrait apporter pour combattre cette maladie contagieuse.