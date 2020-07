Algérie: Alger - Inauguration d'un pont liant Oued Ouchayah et Benghazi

Alger — Le pont à double voie suspendu sur une distance de 1200 mètres reliant la commune d'Oued Ouchayah et la localité de Benghazi à Baraki a été inauguré mardi conjointement par le ministre des Travaux publics, Farouk Chiali et le Wali d'Alger, Youcef Chorfa.

En marge d'une visite d'inspection des projets relevant du secteur des Travaux publics à Alger, M. Chiali a affirmé que le pont liant Oued Ouchayah et Benghazi (dite El Ghouazi) constituerait une sorte d'échappatoire pour quitter Alger centre vers les destinations ouest et sud de la capitale, et contribuerait au désengorgement du trafic routier notamment pour les communes de Bir Mourad Raïs et Bir Khadem.

Ce pont permettra également d'ouvrir des horizons socio-économiques dans la région Alger-est, a-t-il souligné.

Plutôt dans la journée, M. Chiali s'est enquis du projet d'aménagement du front maritime de Bateau Cassé à Bordj El Kiffan, où il a écoute un exposé détaillé sur la situation dans cette région qui se convertira, vraisemblablement, à un port de divertissement et une promenade tout autant que Les Sablettes, et se verra dotée des moyens d'amusement et de détente.