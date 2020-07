Egypte: Le PM fait le suivi du Championnat du monde masculin de handball 2021 prévu en Egypte

Le Premier ministre Moustafa Madbouly a suivi hier mardi les préparatifs de la 27e édition du Championnat du monde masculin de handball 2021 qu'abrite l'Egypte, lors d'une réunion mardi en présence des ministres concernés.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhy a fait le point sur les salles " couvertes" sur lesquelles se dérouleront les épreuves du championnat soit celles construites récemment ou dont l'efficacité a été améliorée, dans la Nouvelle capitale administrative, les villes du Six octobre et Borg el arab et le stade du Caire.

Le Chef du gouvernement, a donné des directives de fournir les fonds nécessaires au budget prévisionnel du championnat de concert avec les ministres du Plan et des Finances et a réitéré l'importance que ce championnat met en exergue la civilisation égyptienne et la capacité du pays d'accueillir de tels événements sportifs mondiaux.