Egypte: Choukry s'entretient avec des membres du Congrès US des relations stratégiques

Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukry s'est entretenu, par téléphone, avec nombre de membres du Congrès américain, soit à la Chambre des représentants ou au Sénat, ainsi que des partis républicain et démocrate.

Ces entretiens téléphoniques interviennent dans le cadre de la communication continue avec la partie américaine à tous les niveaux de prise de décision et d'influence.

Ces contacts ont compris les sénateurs républicains Lindsey Graham et Jim Risch ainsi que les représentants démocrates Ted Deutch, Mme Karen Bass et Michael McCaul, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez.

Au cours de ces appels téléphoniques, les relations stratégiques liant les deux pays dans divers domaines politiques, économiques et sécuritaires ont fait l'objet d'examen, ainsi que les intérêts communs des deux pays dans nombreuses questions bilatérales et régionales et le soutien du Congrès du partenariat stratégique important entre l'Egypte et les Etats-Unis.

M. Choukry a échangé les vues avec les membres du Congrès US sur nombre de questions régionales et internationales, a ajouté M. Hafez.

Le ministre des AE a passé en revue la vision égyptienne pour faire face aux différentes crises auxquelles le Moyen-Orient est confronté, et le rôle que joue l'Egypte pour renforcer la stabilité et trouver des solutions politiques à tous les dossiers de la région en sus des moyens de remédier au rôle négatif de certains pays dans la déstabilisation de la région.

Les entretiens se sont focalisés sur plusieurs questions avec en tête le dossier du barrage de la Renaissance, les derniers développements en Libye et en Syrie et la cause palestinienne.