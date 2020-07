Ile Maurice: Ecologie - Les amoureux de la nature prennent les choses en main

L'objectif: pouvoir circuler dans la nature sans tomber sur des bouteilles en plastique et autres sachets de chips. L'Outdoor Guide Association (OGA) organise une campagne de nettoyage à Sept-Cascades (Tamarind Falls) le dimanche le 9 août prochain. L'objectif est de sensibiliser la population sur la nécessité de protéger la faune et la flore déjà fragilisées de Maurice.

Olivier Bourquin, 45 ans, président d'OGA, association qui regroupe des amoureux et des professionnels de la nature, a plus de 20 ans d'expérience en tant que guide. «Le but ultime de l'association est de laisser une île propre aux générations futures. Nous ne ferons pas que nettoyer. Nous allons aussi essayer de faire changer leurs habitudes aux gens en provoquant un 'dégoût' pour le plastique» avance Olivier Bourquin.

Le président explique que le projet a été conçu il y a des années de cela, mais les choses sérieuses ont commencé il y a deux ans avec trois guides qui se sont rencontrés sur des sentiers de randonnée, trekking et canyoning. «Nous avons souvent collaboré sur des projets et maintenant, nous concrétisons un de ces projets via la création de l'Outdoor Guide Association».

Cette plateforme a été créée pour réunir les «Nature Lovers». Des formations seront offertes à des personnes qui partagent la même passion.

Olivier Bourquin précise que la journée de nettoyage sera ouverte au public. Les volontaires sont invités pour des prêter main-forte ou pour sponsoriser pour l'évènement. Le rendez-vous est donné à la gare de Henrietta et l'évènement va débuter à 8h30.