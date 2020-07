Afrique du Nord: Manoeuvres navales conjointes Égypte-France en Méditerranée

Les forces navales égyptiennes et françaises ont mené samedi des exercices militaires conjoints en mer Méditerranée, et ce avec la participation des frégates égyptienne "Tahya Misr" et française Aconit.

Cet exercice s'inscrit dans le cadre du plan du commandement général des forces armées pour améliorer le niveau de formation et d'échange d'expériences avec les forces armées des pays frères et amis.

Les exercices, ayant montré le professionnalisme des équipages des navires dans la réalisation de missions de combat avec précision et haute efficacité, s'inscrivent dans le cadre de la coopération entre les forces armées égyptiennes et françaises et du soutien des efforts de la sécurité maritime, de la stabilité et de la paix en Méditerranée.