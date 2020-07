Egypte: Le Président Al-Sissi inspecte deux usines de textile à El-Robeiki

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a inspecté mardi deux usines de filature et

de textile au complexe de la société nationale égyptienne pour le développement industriel à El-Robeiki.

L'usine de textile est construite sur une superficie de 10,245 mètres carrés avec une capacité de production d'un mille mètres linéaires par jour.

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a déclaré que l'Etat était sur le point de présenter un plan ambitieux pour l'industrie textile en Egypte, basé sur une conjugaison des efforts de l'État et de tous les travailleurs opérant dans cette industrie et à travers la création de nombreuses usines.

Lors de l'inauguration du complexe de l'industrie du textile et de filature dans la cité industrielle d'Al-Robeiki, le président Al-Sissi a formulé l'espoir de voir les exportations industrielles atteindre 100 milliards d'USD dans les années à venir.

"Le progrès de l'industrie du textile en Égypte dépend de l'engagement, des efforts et de la compétence de la main-d'œuvre égyptienne", a dit le président, notant que la poursuite du succès n'est pas facile, mais demande des efforts, du temps et de l'engagement.

Et le président d'ajouter «nous parlons aujourd'hui d'une industrie qui a vu le jour en Égypte il y a plus de 200 ans, et qui a réalisé un grand succès dans les années 1940", expliquant qu'au cours des dernières années, cette industrie avait été confrontée à des problèmes dus à une mauvaise gestion

Le président a confirmé la modernisation, dans deux ans, des usines d'al-Mahala al-Kobra, et ce dans le but de préserver la qualité des produits et les progrès réalisés par l'Égypte sur ce volet.

A la fin de la tournée, M. Al-Sissi a pris une photo-souvenir avec le président de la chambre des députés, Ali Abdel Aal, le Premier ministre, Moustafa Madbouly, un nombre de ministres et des commandants de l'Armée ainsi que les travailleurs au complexe de filature et de textile à El Robeiki.