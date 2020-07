Egypte: Le président Al-Sissi préside la réunion du Conseil de défense nationale

Le président Al-Sissi préside la réunion du Conseil de défense nationale

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a présidé, dimanche, la réunion du Conseil de défense nationale, qui regroupe le président du Parlement, le premier ministre, le ministre de la Défense, le chef d'état major des Forces armées, le chef du service de renseignements, les ministres des Affaires étrangères, des Finances et de l'Intérieur et le commandant des forces aériennes.

Le Conseil a discuté des situations politique, sécuritaire et militaire sur toutes les directions stratégiques de l'Etat à la lumière des développements et des défis sur les plans régional et international, a déclaré le porte-parole de la présidence Bassam Radi.

Dans ce contexte, le président Al-Sissi s'est informé des développements liés au dossier du barrage de la renaissance, des négociations triparties actuelles et des efforts visant à cristalliser un accord global qui satisfait les demandes d'Egypte, du Soudan et d'Ethiopie en matière de développement tout en préservant les droits hydriques de manière juste et équilibrée.

L'Egypte continue à œuvrer pour parvenir à un accord global sur les questions en suspens dans le dossier du barrage de la renaissance, dont notamment les règles régissant le remplissage et le fonctionnement du barrage, de manière qui assure les intérêts hydriques et ceux liés au développement des trois pays, et qui préserve la sécurité et la stabilité régionales, a affirmé le Conseil.

Le Conseil a discuté également des développements de la situation en Libye, à la lumière des efforts déployés par l'Egypte en vue de faire respecter les lignes annoncées dans le but d'instaurer la paix entre toutes les parties libyennes, affirmant les fortes relations liant les deux pays.

L'Egypte n'épargnera aucun effort pour soutenir la Libye et aider son peuple à mener le pays à bon port et à surmonter la crise actuelle, le dossier libyen constituant une des priorités absolues de la politique étrangère égyptienne, selon le Conseil de défense nationale, qui a signalé que la sécurité de la Libye fait partie intégrante de la sécurité nationale égyptienne et arabe.

Dans ce contexte, le conseil a jugé impératif de respecter la solution politique comme le moyen de mettre fin à la crise libyenne de manière qui préserve la souveraineté et l'unité nationale de la Libye, et qui permet de déraciner le terrorisme, de mettre un terme au chaos provoqué par la propagation des groupes criminels et des milices armées extrémistes et aux interventions étrangères illégitimes qui contribuent à aggraver la situation sécuritaire et qui menacent les pays voisins et la paix et la sécurité internationales.