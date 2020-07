Egypte: Al-Sissi ordonne d'étendre la numérisation du système de gestion de l'électricité dans toute la république

Al-Sissi ordonne d'étendre la numérisation du système de gestion de l'électricité dans toute la république

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a ordonné d'étendre la numérisation du système de gestion de l'électricité dans toute la république ainsi que l'utilisation des compteurs électriques prépayés pour améliorer le service et le système de la perception.

Lors d'une réunion avec le premier ministre Moustafa Madbouly et les ministres de l'Electricité et des communications, ainsi que les chefs de l'Autorité des opérations des forces armées et de l'Autorité des centrales nucléaires, M. Al-Sissi a ordonné d'intensifier les efforts déployés pour exécuter les projets de connexion électrique avec les pays voisins lesquels impulsent le développement et la bonne gestion de l'énergie électrique, rapporte le porte-parole de la présidence, Bassam Radi.

Le président a donné des directives pour étendre les projets nationaux destinés à l'usage des ressources nouvelles et renouvelables, parachever l'amélioration de la qualité du système d'électricité en Egypte et développer ses infrastructures, dans le cadre du plan de rénovation globale adopté par l'Etat dans ce secteur.

Le chef de l'Etat a exigé que les plus hauts critères de sécurité et de sûreté nucléaires soient assurés dans la centrale nucléaire d'Al-Dabaa, soulignant l'importance de l'énergie nucléaire dans la génération de l'électricité en Egypte à l'appui des plans de développement économique et social de l'Etat.

Etaient au menu de la réunion le développement du système d'approvisionnement en électricité des régions du sud de la vallée à Tochka, de l'ouest d'Al-Oaynat et des agglomérations de développement au Sinaï-nord en sus des projets stratégiques entrepris dans toute la république pour l'exploitation des énergies nouvelles et renouvelables et les investissements étrangers dans ce secteur.