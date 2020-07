Egypte: Le pays célèbre la Journée mondiale de la lutte contre la traite d'êtres humains

L'Egypte et les pays du monde célèbrent, demain jeudi 30 juillet, la Journée mondiale de la lutte contre la traite d'êtres humains.

Cette année 2020, le thème de la Journée mondiale de la lutte contre la traite d'êtres humains met à l'honneur les travailleurs de première ligne, c'est-à-dire les personnes qui sont les premières à intervenir pour mettre un terme à ce crime. Il s'agit d'hommes et de femmes qui travaillent dans différents domaines et qui permettent d'identifier, de soutenir, de conseiller et d'accompagner les victimes ou de lutter contre l'impunité des trafiquants.

Partout dans le monde, la pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance et le rôle des travailleurs de première ligne, tandis que les restrictions de mouvement imposées par de nombreux gouvernements pour contrer le coronavirus ont rendu leur tâche de plus en plus complexe.

À travers les récits d'intervenants de première ligne qui décrivent leur travail avec les victimes, nous souhaitons mettre en lumière leur contribution, ainsi que celle de leur institution, de leur organisation et de leur équipe à la lutte contre la traite d'êtres humains : les agents des forces de l'ordre, les travailleurs sociaux, les professionnels de la santé, le personnel des organisations non gouvernementales et bien d'autres encore, qui s'emploient partout à protéger les personnes vulnérables.

Cette journée sera l'occasion de partager des messages positifs, qui mettent en avant l'important travail réalisé par ces intervenants de première ligne, en rappelant combien leurs actions doivent être soutenues et doivent se poursuivre. Les témoignages mettront aussi l'accent sur la manière dont ces travailleurs continuent à lutter contre la traite d'êtres humains pendant la pandémie de COVID-19.