Egypte: Le pays se prépare à la fabrication d'un vaccin contre le Covid-19

L'Egypte se prépare à la fabrication d'un vaccin contre le Covid-19

La ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zayed, a présidé, hier samedi, une réunion au siège de la holding "Vacsera" pour les produits biologiques et les vaccins, pour suivre l'état de préparation des usines de la société et d'efficacité des lignes de production en prélude à la fabrication d'un vaccin contre le nouveau coronavirus (Covid-19) de concert avec le gouvernement chinois.

Cette réunion s'est tenue en présence du vice-ministre de la Santé en charge de la santé publique, Mohamed Hassani, de la directrice du bureau technique de la ministre de la Santé, Névine El-Nahhas, de la présidente du conseil d'administration de la compagnie "Vacsera", Heba Waly, et de l'ancien président du conseil d'administration de la même entreprise, Mohamed El-Abady.

Le porte-parole du ministère de la Santé et de la Population, Dr Khaled Mégahed, a déclaré que la ministre avait inspecté l'efficacité de l'infrastructure et des préparatifs dans les usines de l'entreprise pour s'enquérir de tous leurs besoins et relever immédiatement les défis auxquels elles sont confrontées.

Dr Hala Zayed a de même discuté du nombre de doses requises et de la capacité de production du vaccin au terme de tous les tests sur son efficacité, de manière à satisfaire les besoins de l'Egypte et des pays africains, étant donné que l'Egypte sera le centre de production du vaccin sur le continent africain, a ajouté Dr Mégahed.