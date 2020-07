Sénégal: Le président de la république Macky Sall à Ngaparou - Babacar et moi

Absent lors de la cérémonie de levée du corps, en raison du sommet de la Cedeao sur le Mali, lundi dernier, le Président de la République, Macky Sall a présenté hier, mardi 28 juillet, ses condoléances à la famille du défunt PDG du Groupe Sud Communication, Babacar Touré. A Ngaparou où il s'est rendu et devant la famille et les proches du défunt, il a salué la mémoire et le dévouement d'un grand serviteur. Il s'est rappelé un pionnier de l'entreprise de presse qui a accepté de travailler avec lui pour le développement du pays.

En évoquant ses relations avec le défunt qui repose désormais à Touba il a déclaré :« au-delà du Sénégal, son décès est une perte immense pour l'Afrique toute entière car ses dimensions ont dépassé les frontières du Sénégal ».

Le Président de la République a loué les qualités et salué la mémoire du défunt membre fondateur du Groupe Sud Communication, Babacar Touré. Très affecté par la mort de l'ancien président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra), le Président de la République a dit sa solidarité indéfectible envers sa famille. « Babacar avait des relations avec tout le monde. C'est pourquoi son rappel à Dieu a été une grande perte et une grande tristesse ».

Mieux, dit-il, « hier (lundi -Ndlr), lors du Sommet des Chefs d'Etat de la Cedeao sur le Mali, je leur ai dit que le Sénégal est en deuil parce qu'un de ses illustres fils reconnu dans le milieu professionnel et dans la presse a été rappelé à Dieu. Il était aussi un pionnier qui a mis en place une entreprise de presse, Sud Communication. Je leur ai fait savoir qu'en Afrique de l'Ouest, il dirigeait la radio télévision de la Cedeao.

Il était un panafricaniste, un ami de beaucoup de Chefs d'Etat. J'ai cité le Président guinéen Alpha Condé et le Président Ibrahima Boubacar Keita du Mali. Après, le Président Alassane Ouattara a dit lui aussi que Babacar Touré et lui étaient des ami. Ils m'ont tous présenté leurs condoléances. Cela montre la dimension de Babacar Touré au-delà du Sénégal et le travail qu'il a pu faire en ce qui concerne la communication et la démocratie ».

«JE VAIS ACCEPTER POUR VOUS CE QUE JE N'AI PAS ACCEPTÉ POUR VOS PRÉDÉCESSEURS»

Macky Sall est également revenu sur ses bonnes relations avec le défunt. « Quand j'accédais à la tête du Sénégal, je l'ai appelé. Je lui ai dit : Babacar, vous êtes mon grand frère. Je connais votre parcours. J'ai été témoin, d'une part lorsque j'étais Premier ministre, et d'autre avant de l'être.

Je pense qu'il est temps de vous 'engager pour le développement du Sénégal. Il me dit, je n'ai jamais travaillé pour l'Etat mais vous êtes mon petit frère, je vais accepter pour vous ce que je n'ai pas accepté pour vos prédécesseurs parce que je n'ai jamais travaillé dans le gouvernement malgré les relations que j'avais avec Abdoulaye Wade et Abdou Diouf.

J'ai insisté et il a accepté. Je lui ai dit lui confier le Cnra et libre à lui de choisir ses collaborateurs et il m'a proposé une liste de 8 personnes que j'ai acceptée », a rappelé Macky Sall. Ce qui lui fait dire : «en ce qui concerne la liberté de la presse, on n'a aucun problème».

Allant plus loin, le Président de la République a fait savoir que Babacar Touré l'a soutenu dans la politique, notamment lors des élections présidentielles de 2019. Pour Macky Sall, les enfants de Babacar Touré peuvent «être fiers du travail et de l'héritage que leur a laissés leur père».

La foule était immense hier, mardi 28 juillet, à la maison mortuaire. Parmi elle, on peut citer Serigne Abdou Khadre, Mame Khary Mbacké, Collé Ardo Sow, Pape Sambaré Diop, Serigne Djily Mbacké, Khady Touré sœur de Babacar Touré, la présidente du Cese, Aminata Touré, entre autres. Décédé dimanche dernier 26 juillet à l'hôpital Principal de Dakar, Babacar Touré a été inhumé le lendemain à Touba.