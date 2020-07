Cote d'Ivoire: Filière coton/anacarde - La coopérative UCONAKO a un nouveau conseil d'administration.

La coopérative UCONAKO, basée à Korhogo et qui opère dans les filières anacarde et coton, a élu un nouveau conseil d'administration et un nouveau conseil de surveillance, au cours de son assemblée générale, qui s'est tenue les 22 et 23 juillet 2020, au centre culturel de Korhogo.

Quatre femmes font leur entrée dans les instances décisionnelles de la coopérative, dont trois au conseil d'administration et une au conseil de surveillance. Une première pour la coopérative qui, depuis sa création en 2015, n'avait jamais eu de femme dans ces instances.

C'est le résultat d'un grand processus de restructuration amorcé par l'UCONAKO pour se doter d'instances de gouvernance démocratiques et inclusives.

À cet effet, elle bénéficie de l'appui de la Société de coopération pour le développement international (SOCODEVI), ONG canadienne active en Côte d'Ivoire depuis 1986, dans le cadre du Programme de développement de coopératives modèles inclusives et durables (PROCED) financé par Affaires mondiales Canada (AMC).

Convaincue que la gouvernance démocratique et inclusive est essentielle aux entreprises coopératives pour soutenir leur développement et répondre aux besoins de leurs membres (femmes et hommes), La SOCODEVI accompagne l'UCONAKO à travers le renforcement des capacités de ses membres et personnes élues pour en faire une coopérative modèle en Côte d'Ivoire.

Mme Silué, trésorière adjointe dans le nouveau conseil d'administration de l'UCONAKO n'a pas manqué de signifier sa satisfaction de rejoindre cette instance décisionnelle de la coopérative. «J'encourage les femmes à s'impliquer davantage dans les activités de la coopérative et même aspirer à la diriger dans le futur».

L'assemblée générale de la coopérative a vu la participation des autorités administratives de Korhogo, notamment le Sous-préfet, des personnes représentantes de la mairie, du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (MINADER), du Conseil du Coton et de l'Anacarde(CCA), de l'Agence Nationale d'Appui au Développement Rural (ANADER) et de plusieurs coopératives de la région venues prendre exemple sur le processus démocratique enclenché par l'UCONAKO.