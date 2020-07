Sénégal: Equipements médicaux - Le Japon fait un don de 2,5 milliards

Le gouvernement Japonais vient de concourir à la riposte contre la Covid-19. Ce, en soutenant le gouvernement Sénégalais en fourniture d'équipements médicaux à hauteur de 2,5 milliards de FCFA.

La signature de l'échange de notes entre le ministre de l'Economie Amadou Hott et l'ambassadeur du Japon Arai Tatsuo dans le cadre du Programme de développement économique et social du Japon pour le Sénégal a été acté hier, mardi 28 juillet.

Le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott et l'ambassadeur du Japon au Sénégal Arai Tatsuo ont procédé hier, mardi 28 juillet, à la signature de l'échange de notes relatif à la fourniture d'équipements médicaux, dans le cadre du Programme de Développement économique et social du Japon pour le Sénégal.

Selon le communiqué reçu, «ce don d'un montant de 2 500 000 000 de FCFA, soit 500 000 000 de Yens, est destiné à la fourniture d'équipements médicaux; d'équipements et/ou de matériels relatifs à l'utilisation et à la maintenance des équipements médicaux; de tout équipement et/ou matériel nécessaire aux structures sanitaires de destination; de services nécessaires pour l'acquisition et le transport des produits; de services de formation et autres services nécessaires pour l'utilisation et la maintenance des équipements médicaux; et, enfin, de services de consultants».

Pour le diplomate japonais, ce montant «mis à la disposition du Sénégal pour la réalisation de son Projet de Développement Economique et Social permettra au Gouvernement sénégalais d'acquérir un lot d'équipements médicaux de haute qualité, notamment pour améliorer le système de santé dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19».

Le ministre Hott pour sa part a réitéré les remerciements du gouvernement du Sénégal, à l'endroit du gouvernement du Japon, pour tous les appuis accordés à notre pays dans le cadre de sa lutte contre la Covid-19.

En effet, dira-t-il: «En plus de ce don pour la fourniture d'équipements médicaux, je citerai particulièrement le don d'un milliard cinq cent millions (1 500 000 000) de FCFA, approuvé parle gouvernement du Japon, pour contribuer au Fonds Force Covid-19».

Il a, en outre, souligné la participation du Japon dans la réalisation des projets et programmes du Sénégal notamment dans les secteurs de l'Education et la formation professionnelle ; de l'Hydraulique ; du Transport maritime; de la Santé et de l'Energie entre autres.