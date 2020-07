Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020/Siandou Fofana - « ADO, le choix de la paix et du développement »

La Coordination RHDP de Port-Bouët a organisé, le 27 juillet 2020, une cérémonie pour exprimer son choix en faveur du président du parti pour la prochaine échéance électorale. C'était au QG du parti présidentiel.

« Alassane Ouattara est le choix de la paix et du développement », a affirmé le ministre du Tourisme et des Loisirs. Mieux, pour le Coordonnateur du RHDP et Secrétaire exécutif adjoint en charge des relations avec les partis politiques, la candidature du président Ouattara émane d'un choix du cœur et de la raison.

« Le cœur peut nous dire de laisser notre cher Président jouir d'un repos bien mérité après le second miracle qu'il a réalisé pour notre pays, alors que ce serait avant tout une attitude de fuite face à une situation qui s'impose à nous.

Alors la raison est là pour apporter de la stabilité à notre cœur et faire un choix de façon libre, éclairé et constructif. C'est ce choix que nous faisons, solennellement, en ce jour en votre nom et notre nom propre.

Alors, en chœur et avec notre cœur, proclamons tous ensemble : « ADO, Président, ADO, Président !!! », a déclamé Siandou Fofana, imité en chœur effectivement par le nombreux public.

Les motions de soutiens se succèdent pour supplier le président de la République Alassane Ouattara d'accepter d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020.

Ainsi, sous la houlette du Coordonnateur régional de Port-Bouët, Siandou Fofana, les militants, sympathisants et autres structures spécialisées du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP), se sont mobilisés, le lundi 27 juillet, pour appeler le président du parti, Alassane Ouattara, à se porter candidat à la prochaine élection présidentielle.

« Après tout ce qu'il m'a été donné d'entendre et de vivre cet après-midi comme émotion, permettez-moi de saluer avec déférence militantes, militants et sympathisants de notre grand parti qu'est le RHDP. Merci d'être sortis massivement.

Après avoir entendu les différentes motions faisant appel à nouveau à notre capitaine, notre leader charismatique, le président Alassane Ouattara, je ne peux qu'être votre envoyé, votre messager pour apporter votre message à la réunion du 29 juillet prochain à l'Hôtel Ivoire.

Je ne porterai qu'un seul message, celui de réconfort au président Alassane Ouattara, notre père à tous, l'homme providentiel que Dieu a donné à la Côte d'Ivoire après le président Houphouët-Boigny, et d'hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly », a indiqué le ministre Siandou Fofana.

Poursuivant, il a affirmé que le président Ouattara est une chance pour notre pays. Il a bien voulu passer la main à la nouvelle génération, cependant, Dieu a décidé autrement. « Nous sommes obligés de demander à notre chef de revenir à la barre pour défendre les couleurs de notre parti et pour faire rayonner la Côte d'Ivoire.

Toutes les populations de Port-Bouët demandent au président Alassane Ouattara d'accepter d'être notre porte-étendard au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 », a martelé le Coordonnateur régional RHDP de Port-Bouët.

Après avoir écouté successivement les porte-parole des jeunes, femmes et des responsables politiques de la commune aéroportuaire, Siandou Fofana a signifié que cette échéance est un rendez-vous avec l'histoire.

La motion de la jeunesse a été lue par le porte-parole, Traoré Fernand qui a rappelé les initiatives mises en place par le Président Alassane Ouattara pour l'emploi des jeunes, l'égalité des chances établie en principe et la promotion de l'entreprenariat.

Quant à la porte-parole des femmes, Mme Clémentine Kassi, elle a loué la mise en œuvre d'une politique hardie d'autonomisation et du genre avec des fonds à elles dédiés.

Le tout visant à pérenniser ce bond qualitatif avec Alassane Ouattara. « Nous, Coordonnateurs associés du RHDP de Port-Bouët et avec l'ensemble de toutes les structures du parti, supplions le Président du RHDP, Dr. Alassane Ouattara de reconsidérer sa position et de répondre favorablement à l'appel du peuple ivoirien en acceptant une nouvelle fois de défendre les couleurs du parti en octobre 2020 », a indiqué M. Bernard Ourega pour le compte des Coordonnateurs associés du RHDP de Port-Bouët.

Pour sa part, le député Tuo Fozié, représentant les élus et cadres du parti présidentiel, a dit se ranger derrière le message du Coordonnateur régional, le ministre du Tourisme et des Loisirs Siandou Fofana.