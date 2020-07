Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020/ Gouza Nahounou - « La candidature du Président Ouattara représente la certitude d'une transition future apaisée »

Le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, tient le 29 juillet 2020 un Conseil politique.

Et ce, dans un contexte où le Président de la République, Alassane Ouattara, est appelé par les militants à revoir sa décision et à briguer un autre mandat présidentiel. Pour Gouza Nahounou, leader de la société civile, la nécessité fait loi.

« La troisième République ne semblant pas s'y opposer, et même si la solution ne me satisfait guère car elle heurte ma conception Républicaine, je pense sincèrement que la candidature du Président Ouattara représente un moindre mal pour le pays avec, malgré tout, la certitude d'une transition future apaisée. »

La Côte d'Ivoire a vécu un mercredi noir, le 08 juillet 2020, marqué par le décès du Premier ministre S.E.M. Amadou Gon Coulibaly. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle ?

Mon dieu ! Ce mercredi 8 juillet 2020, le ciel nous est tombé sur la tête. J'ai cru que ma respiration allait s'arrêter...j'ai toujours du mal à me faire une raison.

Bien que j'aie fait le déplacement jusqu'à Korhogo pour l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure, j'ai toujours du mal à réaliser et à conjuguer nos rapports au passé.

Je profite de cette tribune qui m'est offerte pour présenter à la famille mes très sincères condoléances et au Président Alassane Ouattara, toute ma compassion pour la perte de son jeune frère, ce fils de la Côte d'Ivoire.

La marque des grands hommes d'Etat c'est qu'au-delà de la mort, leurs actions se confonde avec l'histoire du pays qu'ils ont gouverné. Comme pour Félix Houphouët-Boigny, il en sera ainsi d'Amadou Gon Coulibaly. J'en suis certaine, car ce grand homme a su transcender les courants partisans qui écartèlent la Côte d'Ivoire.

Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire pleure Amadou Gon Coulibaly, et, à l'unanimité, tous reconnaissent ses talents et les valeurs qu'il incarnait : loyal, travailleur, discipliné, ordonné, rigoureux, intelligent, compétent, profondément humain, homme de dialogue et de consensus. Il était à la recherche permanente de l'excellence pour la Côte d'Ivoire...

« On apprécie le vrai bonheur lorsqu'on l'a perdu » disait feu Félix Houphouët-Boigny La Côte d'Ivoire dans son ensemble pleure le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, parce qu'elle a perdu un grand homme qui incarnait la Côte d'Ivoire dans ce qu'elle a de meilleur.

Vous le savez, je suis profondément attachée à l'esprit de Nation, à la République et aux institutions de la République, mais par-delà sa fonction de Chef du gouvernement, je pleure aussi le parrain de l'association IDÉES DE PAIX que je préside.

La Primature par la volonté du Premier Ministre Amadou Gon COULIBALY, a accompagné notre association IDÉES DE PAIX dans nos activités et nos actions humanitaires.

Le 20 décembre 2019, le Premier Ministre Amadou Gon COULIBALY a été le parrain l'arbre de Noël que nous avons organisé dans la région du Guemon, où plus de 4500 enfants issus de familles défavorisés et en situation de grande précarité ont bénéficié d'un repas de Noël et de cadeaux de Noël, grâce, notamment, à la grande générosité d'AGC.

Une semaine avant son décès, IDEES DE PAIX effectuait une tournée de distribution de vivres dans 10 villages du département de DUÉKOUÉ au nom du Premier Ministre Amadou Gon COULIBALY qui avait ainsi souhaité apporter son soutien à la tournée de sensibilisation sur la COVID 19 que nous avions mené quelques semaines auparavant.

Le lundi 6 juillet 2020 notre équipe avait terminé sa tournée de distribution et le mercredi 8 juillet 2020, alors que je m'apprêtais a en faire un compte rendu en live sur la page Facebook de l'association, j'apprenais la terrible nouvelle du décès du Premier Ministre Amadou Gon COULIBALY.

Cette tournée était une tournée d'adieu et j'étais effondrée... il lui restait tant à accomplir, mais que vaut la volonté des Hommes devant celle de Dieu.

Ce sont tout le Guemon et le Cavally qui pleurent aujourd'hui leur Djondjê (alliance Senoufo-Wê), leur frère le Premier Ministre Amadou Gon COULIBALY, qui, au-delà de la fonction régalienne, était très attaché à la tradition et respectueux de la diversité culturelle... en ce sens c'était un homme extrêmement contemporain.

À chacun des échanges que j'ai eu avec lui, il me demandait toujours avec une voix très fraternelle comment allait ma mère, qu'il ne connaissait même pas, et comment allaient ses frères du côté du Guemon.

Nous pleurons tous notre frère Amadou Gon COULIBALY...Qui saura comme lui s'enquérir des attentes et des besoins du Guemon ?

Nous sommes orphelins. Amadou Gon COULIBALY était celui qui pensait aux autres, même au détriment de sa santé, au point qu'il y a laissé la vie, tombé dans l'exercice de ses fonctions régaliennes.

L'élection présidentielle d'octobre 2020 est également l'un des évènements qui focalise en ce moment l'attention des politiques, des populations et de la communauté internationale. De nombreux Ivoiriens et des observateurs craignent des troubles.

Quelle est votre recette pour une élection apaisée en octobre 2020 ? Quelle est votre appel aux hommes politiques et aux ivoiriens pour relever le défi d'une élection apaisée et d'une alternance démocratique en Côte d'Ivoire ?

Il n'existe pas de « recette » pour avoir un comportement de bon citoyen. Tout est une question d'éducation : éducation familiale, éducation politique, éducation sociale, et même éducation professionnelle.

Ma seule recette, si je peux emprunter votre expression, c'est mon engagement pour la citoyenneté. Sensibiliser les populations aux devoirs de citoyenneté, aux obligations et aux droits du citoyen, au respect de l'autorité de l'état, quel que soit celui qui incarne l'Etat, et au respect des principes républicains.

Je pense qu'il faut obliger les partis politiques à éduquer leurs militants aux devoirs de citoyenneté, à respecter la république, parce que sans la république il n'y pas de politique.

Nous sommes des citoyens avant même d'être des militants et des responsables politiques. La politique doit être un outil de développement au service de la collectivité et non le moyen de s'enrichir rapidement, sans même passer par la case « travail », en pillant les caisses de l'état. Il faut que cela cesse, ce n'est plus acceptable et c'est un très mauvais exemple pour la relève de demain.

Pour une élection apaisée, il faut de vrais débats d'idées autour de vrais projets de société et non des « débats » égocentriques de personnes, représentant telle ethnie ou telle tribu...Il faut garantir aux électeurs le droit de pouvoir choisir « le bon projet de société pour le destin de notre pays ».

Je demande aux différentes organisations politiques de Côte d'Ivoire, c'est même une doléance, d'être plus représentatifs de la diversité ethnique de la Côte d'Ivoire au sein de leurs représentations, leurs états-majors et même dans les prises de parole publique, il est vital d'éviter de réduire l'image d'un candidat à une ethnie.

L'ethnicisation des partis est un vrai danger pour la cohésion sociale... Ce danger nous guette à nouveau. On le ressent de plus en plus sur les réseaux sociaux, de tous les bords politiques.

C'est très grave et nous risquons une nouvelle explosion de violence alimentée par des ressentiments ethniques exacerbés et les ambitions irraisonnées d'individus à la vision courte, limitée à leur petite personne.

C'est pourquoi j'invite chacun au sens de la raison, de la responsabilité et du devoir de l'intérêt commun. Nous devons être animés par la raison et non par la haine.

Quelles sont les actions entreprises par l'Association Idées de Paix aussi bien auprès des politiques que des populations pour des élections apaisées et sans violences en octobre 2020 ?

Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le préciser précédemment, notre association Idées de Paix est une association à but non lucratif, qui fait de la sensibilisation citoyenne une arme pour désarmer les cœurs et appeler les populations au devoir de vivre ensemble (obligation vitale), à construire ensemble notre avenir commun pour une paix durable pour nos enfants.

Au travers de nos actions sur le terrain, nous créons du lien avec ces populations souvent vulnérables et fragiles. Par ce lien humanitaire nous transmettons les valeurs de la république et nous sensibilisons les jeunes à respecter l'autorité de l'Etat. C'est par le respect de l'autorité de l'état que l'état nous accompagne.

Du 1 au 6 juillet 2020, notre association a mené une tournée de sensibilisation dans 10 villages du département de Duekoué. Ces 10 villages qui sont : Petit Duekoue, Guitrozon, Niambly, Bahé B, Toa-zeo, Blody, Yrozon, Gozon, Guinglo-Sroho, Tiemesson.

Ces villages n'ont pas été choisies au hasard. Elles ont toutes un poids considérable dans les différentes crises sociales politiques et militaires qui ont endeuillées notre pays.

C'est pourquoi il faut être constamment présent auprès de ces populations, leur tendre la main, les écouter, dialoguer avec eux et les épauler... C'est ça que le Premier Ministre Amadou Gon COULIBALY a eu l'intelligence de comprendre.

La paix passe par des actions concrètes, par la reconnaissance de tous. Les associations de terrain sont un relais viable et crédible auprès de ces populations qui n'ont plus confiance dans la parole publique.

Il faut que les autorités publiques fassent confiance aux associations de terrain, et qu'ils comprennent, que nous sommes un réel atout pour la paix et la cohésion sociale. J'insiste bien sur le terme « association humanitaire » qui n'a rien à voir avec un mouvement de soutien politique...il ne faut pas faire d'amalgame.

Gouza Nahounou, a-t-elle une chapelle politique ?

Gouza Nahounou est une citoyenne profondément attachée à la République et à ses institutions.

Vous remarquerez que dans toutes mes interventions écrites et ou filmées, mon engagement pour la république et ses institutions est un leitmotiv.Je ne suis pas une militante passionnée ni dogmatique. Je n'aime pas le dogme. Je suis quelqu'un de pragmatique, j'aime le vrai, j'aime le concret.

Je suis pour la politique de développement, c'est pourquoi je reconnais à sa vraie valeur le travail accompli par le Président Alassane OUATTARA et le gouvernement Amadou Gon COULIBALY.

Qui aurait cru que le Président Alassane OUATTARA serait le meilleur de sa génération. Il a fait en 10 ans autant qu' HOUPHOUET-BOIGNY...Alors je dis bravo Monsieur le Président !

Il faut être capable de reconnaître que le Président Alassane OUATTARA est le meilleur Président de la République de Côte d'Ivoire de ces 27 dernières années, son bilan est indéniable.

Le président Alassane OUATTARA est souverain dans sa décision future.

Pour ma part, je pense que la conjoncture actuelle ne permet pas à la Côte d'Ivoire de choisir l'aventure. Le pays n'est pas encore remis de la parenthèse Gei/Bedié/Gbagbo d'où elle est ressortie exsangue.

La Côte d'Ivoire est à l'aube d'une nouvelle ère et il est nécessaire qu'elle advienne, sauf à replonger dans une décennie d'obscurité.

Nécessité fait loi. La troisième République ne semblant pas s'y opposer, et même si la solution ne me satisfait guère car elle heurte ma conception Républicaine, je pense sincèrement que la candidature du Président OUATTARA représente un moindre mal pour le pays avec, malgré tout, la certitude d'une transition future apaisée.