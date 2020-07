Cote d'Ivoire: Numéros de téléphone - Passage de 8 à 10 chiffres à compter de février 2021

Le Plan national de numérotation actuel des numéros de téléphonie mobile et fixe à 8 chiffres est arrivé à saturation.

Aussi, dans le but d'apporter une solution durable à cette problématique, un nouveau Plan national de numérotation a été adopté le 26 février par le gouvernement, et sera mis en œuvre par l'Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire (Artci).

Ce plan consacre le passage de 8 à 10 chiffres désormais pour les numéros mobiles et fixes.

A en croire le directeur général de l'Artci, qui a animé hier une conférence de presse, ce passage à 10 chiffres entre en vigueur à compter du 1er février 2021.

« Au 31 janvier 2021 à 00 heure, les numéros à huit chiffres ne vont plus fonctionner. A partir de cette date, l'abonné ne sera plus joignable sur son ancien numéro à huit chiffres, mais uniquement sur son numéro à 10 chiffres », a mentionné Bilé Diéméléou.

L'ancien plan saturé

Selon le directeur général de l'Artci, « la capacité de l'ancien plan de numérotation évaluée à 49 millions de numéros ne permet plus de satisfaire aux besoins en numéros mobiles de certains opérateurs, eu égard à l'épuisement des capacités qui leur sont individuellement réservées.

Avec cette situation, les abonnés ont du mal à identifier l'opérateur nominal du numéro en raison du partage d'un même préfixe par tous les opérateurs ».

Et de préciser : « Ce changement ne concerne que les numéros mobiles et fixes. Les numéros de service à valeur ajoutée 800, 900, les numéros courts, les numéros spéciaux commençant par 13 ainsi que les numéros d'urgence ne sont pas concernés et ne connaîtront aucune modification ».

Une analyse des besoins en numéros des usagers en fonction de l'évolution de la population et des technologies, à en croire Bilé Diéméléou, a été faite et a contribué à définir le nouveau plan de numérotation qui a une capacité de 10 milliards de numéros.

« Ce nouveau plan vise à satisfaire aux besoins actuels et à venir et prévoit une réserve suffisante de numéros pour les technologies futures telles que l'internet des objets. Ce plan à 10 chiffres permet de répondre aux besoins des populations sur une durée prévisionnelle de 50 ans », a-t-il expliqué.

L'Artci rassure les abonnés

Le processus du basculement à 10 chiffres est très simple, comme l'a expliqué le directeur général de l'Artci. Le principe est d'ajouter un préfixe devant les anciens numéros à huit chiffres : 07, 05 et 01 respectivement pour les abonnés mobiles Orange, Mtn et Moov et 27, 25 et 21 pour les numéros fixes.

« Nous nous sommes basés sur des chiffres dits caractéristiques des opérateurs que la population reconnaît déjà.

Le véritable changement pour l'abonné sera de s'habituer à retenir des numéros plus longs que l'ancien. Après un moment, cette habitude sera ancrée dans nos mœurs », a commenté Bilé Diéméléou.

Le changement de numéro, a-t-il ajouté, n'engendrera aucun frais à supporter par les abonnés et n'aura aucun impact sur le coût des services de téléphonie.

« Il s'agit seulement du numéro de téléphone mobile et fixe de chaque abonné qui connaîtra une modification. Les tarifs en vigueur des opérateurs n'en seront pas impactés », a-t-il indiqué.