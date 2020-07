Algérie: Pêche - Le programme de relance du secteur prévoit une production de 166.000 t/an

Mostaganem — Le ministre de la Pêche et des Produits halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi a annoncé, mardi à Mostaganem, un nouveau programme de relance économique et social du secteur de la pêche qui prévoit une production de 166.000 tonnes de poissons par an.

Dans une déclaration à l'APS en marge de sa visite dans a wilaya de Mostaganem, Sid Ahmed Ferroukhi a indiqué que la moyenne nationale annuelle est actuellement à 100.000 tonnes, soulignant que l'ambition est d'atteindre 166.000 t/an.

il a fait savoir, au passage, que le secteur a tracé des objectifs annuels pour développer les activités de la pêche et de l'aquaculture et est actuellement en phase de concrétisation de la feuille de route au niveau des wilayas.

Ce programme permet de développer l'activité de la pêche en haute mer en préservant les activités de la pêche côtière, en plus de développer la filière aquaculture parallèlement avec la relance de la fabrication et l'économie bleue permettant de créer la richesse et de nouveaux emplois.

Le ministre a mis l'accent aussi sur la contribution des activités de la pêche sous toutes ses formes à l'économie nationale, ce qui nécessite de nouveaux critères pour jouer son rôle essentiel à l'économie générale et locale, fournir de nouveaux produits en créant la valeur ajoutée et l'emploi.

Plus de 15.000 professionnels activant dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture au niveau national ont bénéficié de l'allocation de solidarité décidée par le président de la République, M Abdelmadjid Tebboune en dépit de l'impact de la pandémie qui a été limité certains sites de production et de commercialisation.