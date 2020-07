Algérie: Lancement du programme national de maintenance des ports de pêche

Mostaganem — Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi, a présidé mardi à Mostaganem le lancement du programme national de maintenance des infrastructures portuaires.

Donnant le coup d'envoi des travaux de désensablement à l'entrée du Petit port dans la commune de Sidi Lakhdar (50 km à l'est de Mostaganem), Sid Ahmed Ferroukhi a indiqué que cet "ambitieux programme" adopté par le ministère de la Pêche et des Produits halieutiques en coopération avec les ministères des Travaux publics, porte sur l'entretien de 27 infrastructures portuaires le long du littoral algérien.

Le projet de désensablement du Petit port, confié à un groupe national spécialisé dans les travaux publics, permet l'ouverture d'un passage maritime d'une superficie de 20.000 mètres carrés et l'enlèvement de 55.000 mètres cubes de sable pour un coût global de 120 millions DA.

Au cours de sa visite, une étude a été présentée au ministre sur la deuxième phase de l'opération de désensablement définitive de cette infrastructure portuaire avec l'extension du front de mer principal sur une longueur de quatre (4) mètres et la réalisation d'un deuxième bassin devant accueillir un plus grand nombre d'embarcations de pêche pour un coût de 1,5 milliard DA.

Le ministre a inauguré la poissonnerie moderne de cette infrastructure portuaire, avant de rencontrer des professionnels à l'abri de réparation des filets, récemment réceptionné, les exhortant à s'organiser en coopératives professionnelles pour s'engager dans le nouveau programme de relance du secteur de la pêche et contribuer ainsi au programme de relance économique et sociale.

Deux conventions ont été paraphées lors de la visite ministérielle entre la Direction de wilaya de la pêche et des produits halieutiques et l'entreprise de gestion des ports et abris de pêche pour gérer de la nouvelle poissonnerie et une autre entre la chambre de wilaya de la pêche et de l'aquaculture et la société algérienne d'assurances "CAAT" pour élargir l'assurance aux biens et outils de production.