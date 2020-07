Mauritanie: Babacar Touré, un monument de la presse sénégalaise et africaine

billet

Un grand baobab du Sahel s'affaisse en ce début d'hivernage. De l'océan indien au rivage du Sahara l'Afrique est unanime pour saluer la mémoire de fidélité et d'intégrité du disparu qui demeurera une référence. Les Mauritaniens rendent hommage à ce géant décédé le dimanche 26 juillet dernier dans la capitale sénégalaise suite à une courte maladie.

MOHAMED VALL O. BELLAL : PRÉSIDENT DE LA CENI, ANCIEN MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET ANCIEN AMBASSADEUR DE LA MAURITANIE AU SÉNÉGAL

J'ai appris avec une profonde émotion la triste nouvelle du décès du journaliste écrivain, fondateur du Groupe Sud fm, Babacar Touré, qu'ALLAH, le Tout-Puissant l'accueille en son vaste Paradis.

En cette douloureuse circonstance, j'exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à son groupe journalistique et médiatique, à ses amis et à ses fans, mes vives condoléances et ma sincère compassion.

Babacar Touré était sans nul doute le doyen de la presse écrite dans notre sous-région, et l'un de ses grands et vertueux pionniers. Je puis témoigner de son professionnalisme et de son engagement constant, sincère et indéfectible au service de l'amitié mauritano-sénégalaise.

Je partage les sentiments des membres de la famille du regretté suite à cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort, de rétribuer amplement le défunt pour ses œuvres au service de la paix et de l'entente entre la Mauritanie et le Sénégal.

DR KANE HAMIDOU BABA : PRÉSIDENT CVE

J'ai appris avec beaucoup de peine la disparition de Babacar Touré, cet éminent pionnier de la presse privée africaine en général, sénégalaise en particulier. Il aura marqué plusieurs générations des médias par ses qualités professionnelles émérites, son sens profond de la déontologie et son altruisme.

Babacar Touré était aussi un militant de la cause africaine qui entretenait d'étroites relations avec bon nombre de dirigeants africains, mais tout aussi convaincu, qu'il était, qu'une activité critique était à la base de toute relation honnête. Il avait fait de ce principe un sacerdoce. Une conscience en éveil permanent s'est éteinte ce dimanche 26 juillet 2020. Repose en Paix, grand baobab du Sénégal et de l'Afrique!

Que la terre de Touba, qui a bercé ta foi, te soit légère ! A ta famille éplorée, à ta famille professionnelle orpheline, à tes amis du Sénégal, de la Mauritanie, ta seconde patrie, d'Afrique et du monde entier, nos condoléances les plus émues. Qu'Allah SWT t'accueille dans le meilleur de ses Paradis.

DR LÔ GOURMO : Adieu, patriote intransigeant et internationaliste conséquent..

Précurseur de la presse libre au Sénégal et dans toute l'Afrique de l'ouest, patriote intransigeant et défenseur des causes justes, un grand ami de notre peuple- qui joua un rôle de premier importance dans le rapprochement des peuples mauritanien et sénégalais, notamment durant la terrible époque dite des années de braise, Babacar Touré vient de nous quitter.

Les forces démocratiques de notre pays , à l'instar de celles du Sénégal, ont perdu un de leurs meilleurs alliés et défenseurs, un homme de principe, intransigeant, attentionné, chaleureux et d'une franchise légendaire.

L'UFP en particulier perd un camarade et un ami qui s'est toujours tenu à ses côtés depuis des décennies pour faire face à toutes les adversités. Repose en paix, Babacar, tes amis et camarades reconnaissants te porteront à jamais dans leur coeur. Que cette terre que tu aimais tant te soit légère. Qu' Allah t'accueille dans son paradis..

LADJI TRAORÉ, DÉPUTÉ : Un grand baobab du Sahel vient de s'effondrer en ce début d'hivernage.

Un frère et un grand ami , Babacar Touré. Il était un grand militant du Mouvement estudiantin de l'Université de Dakar en 1968.

C'est là qu'il a noué de solides relations avec les étudiants mauritaniens. Après le mouvement de contestation enclenché par les étudiants de l'université de Dakar, certains ont été renvoyés parmi lesquels les étudiants mauritaniens.

C'est dans ce contexte que mon jeune frère Babacar Touré est venu vivre en Mauritanie avec beaucoup de ses amis et continuer la lutte.

A l'époque, j'ai été membre fondateur du Mouvement National démocratique ( MND) qui comprenait des sections d'élèves, d'étudiants et de syndicalistes , j' ai fait sa connaissance par l'intermédiaire des étudiants du MND .

Ayant appris que je fus élève du lycée Van VOLLENHOVEN de Dakar et entretenait des relations amicales avec des membres du Mouvement de l'opposition sénégalaise, notamment le PAI devenu plus tard PIT , feu Babacar Touré m'était particulièrement lié et fréquentait mon domicile .

C'est ainsi qu'il était lié à ma première épouse nigériane, Marie Edet, et nous venions tous les deux de sortir de prison.

Ainsi, après le licenciement de Marie Edet de l'Ambassade du Nigeria à Nouakchott , Son Excellence, l'Ambassadeur Jiegua a bien voulu embaucher Babacar Touré à sa place, durant quelques années avant son départ pour le CANADA, pour parfaire sa formation de journaliste .

Quelques années après, de retour du CANADA, il créa son premier journal avant le SUD Quotidien. Depuis des relations très étroites dans le domaine de la communication ont continué entre nous.

Apres les événement de 1989 entre la Mauritanie et le Sénégal , je n'oublierai jamais le courage de Babacar Touré , qui pour mieux couvrir les événements et la situation des déportés , a bien voulu employer un journaliste mauritanien déporté au Sénégal et dont le grand frère, un haut gradé de l'armée, avait été tué .

Nous avons toujours entretenu des relations personnelles et familiales très chaleureuses. Mon frère Babacar Touré a été rappelé à Dieu : paix à son âme et qu'ALLAH l'accueille en son saint paradis. Amine

Babacar Touré, pionnier de la presse sénégalaise et africaine était également un panafricain .

Toute l'Afrique, de l'océan indien au rivage du Sahara est unanime pour saluer la mémoire de fidélité et d'intégrité du disparu. Au moment où l'hygiène socio -politique est à la flagornerie et à la recherche des prébendes, Babacar était incorruptible et ne transigeait pas sur ses principes.

En outre, comme le disait un chef d'État africain, c'était le plus Mauritanien des Sénégalais. Ayant vécu dans ce pays, il avait tissé de fortes relations avec les Mauritaniens. Il n'hésitait pas à souligner que ce pays était sa seconde patrie.

Dans les moments sombres de notre histoire politique une lueur est apparue pour fustiger dans un article mémorable, " La raison du plus fou ", en mettant en exergue les liens multiples de sang, d'histoire, et de géographie qu'aucun fou ne peut altérer, ni effacer.

Dans d'autres circonstances, il a toujours été du côté de notre peuple, notamment lors des graves événements survenus à la suite des événements survenus après les élections présidentielles de 2003.

C'est à ce démocrate épris de justice et de libertés que nous rendons cet hommage de la Mauritanie, à un ami fidèle de notre Peuple, et présentons nos sincères condoléances à sa famille, au Peuple Sénégalais frère, à son Président et à la presse Sénégalaise et africaine.

Que la généreuse Terre du Sénégal lui soit légère. Ses frères et amis: Mohamed Abdallahi Kharchi, ancien Ministre, -Moussa Fall Président de Parti de parti politique -Dr N'DIAYE Kane, ancien Ministre, Sid'Amed Habott, ancien Député, Pr Ndiawar Kane -Me Maroufa Diabira, ancien ministre ancien Bâtonnier du Barreau de la Mauritanie.