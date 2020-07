Sénégal: Accident mortel de Yoff - Le chauffeur et le propriétaire du camion condamnés

C'est un fait divers qui avait suscité l'émoi et l'incompréhension au regard de la brutalité du choc et de la jeunesse de deux des trois victimes. Le chauffeur et le propriétaire du camion ont été condamnés à une peine de 6 mois ferme assortie d'une amende de 56.000 FCfa.

Le juge des flagrants délits du Tribunal de grande instance de Dakar a infligé, mercredi, 6 mois de prison ferme et une amende de 56 000 FCfa au chauffeur du camion qui, la semaine dernière a dérapé à Yoff en tuant trois personnes dont un marchand ambulant et deux enfants. Nd. Diop a été reconnu coupable de défaut de maîtrise du véhicule qu'il conduisait, de blessures involontaires et d'homicides involontaires.

Reconnu également coupable de défaut de visite technique, le propriétaire du camion, P. Diop a écopé de la même peine que le chauffeur du camion. Le Parquet avait requis un an ferme pour les responsables de l'accident.

Outre la sanction pénale et l'amende, le juge a ordonné la suspension des permis des prévenus pour une durée 8 mois à compter de leur élargissement de prison.