Congo-Brazzaville: Disparition - Le député Jean Tite Ntessani inhumé au cimetière du centre-ville de Brazzaville

Le Parlement congolais a rendu, le 29 juillet, un dernier hommage au député siégeant de la première circonscription électorale de Mindouli, dans le département du Pool, Jean Tite Ntessani, décédé le 17 juillet à Brazzaville à l'âge de 71 ans.

Né le 19 février 1949 à Kindzaba, dans le district de Mindouli, l'illustre disparu siégeait à l'Assemblée nationale depuis septembre 2012 pour le compte du Parti congolais du travail (PCT). Membre de la commission défense et sécurité à la chambre basse du Parlement, il a milité entre 2004 et 2012, au sein du Club 2002 Parti pour l'unité et la République.

Sur le plan professionnel, Jean Tite Ntessani fut un ingénieur en informatique réputé, d'après des témoignages. En effet, après avoir terminé le cours normal des Instituteurs adjoint de Chaminade en 1965, il a intégré la Fonction publique avant de servir à l'école de Divenié, dans le département du Niari. Inscrit à un cours par correspondance en informatique en France en 1970, il bénéficia en 1974 d'un stage dans le même pays, couronné par un diplôme d'Analyste-programmeur en 1977.

Embauché à l'Office congolais d'informatique (OCI), Jean Tite Ntessani, qui a contribué au développement de plusieurs applications informatiques, a été recruté en 1986 à la Caisse nationale de prévoyance sociale, actuelle Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Il obtient le diplôme d'ingénieur en informatique, après avoir bénéficié d'un stage de perfectionnement en France en 1989. Toutes ces qualifications ont fait de l'élu de Mindouli chef de service informatique à la CNSS à son retour en 1994. Une fonction qu'il occupa jusqu'en 2004, année de son admission à la retraite.

Des qualités que ses collègues députés ont reconnu le 29 juillet au cours de la cérémonie d'adieux, dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, en présence du président du Sénat, Pierre Ngolo. « Honorable Jean Tite Ntessani, tu étais un grand ingénieur en informatique, député d'envergure, un militant de tous les instants, dévoué et toujours prêt au combat pour ton parti, le PCT. Tu as été un digne représentant du peuple de la circonscription n°1 de Mindouli. Tous tes collègues députés t'appréciaient », a témoigné le président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, Henri Zoniaba, dans l'oraison funèbre.

Notons que Jean Tite Ntessani laisse deux veuves et neufs enfants.