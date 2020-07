Gambie: Edul-Adha - Plus de 90.000 têtes de bétail sont arrivées pour la fête musulmane

La livraison et la vente de ces animaux répondant non seulement au besoin de plus en plus croissant du marché local, permettront à tous les croyants musulmans d'accomplir le sacrifice de cette fête religieuse. Cette information a été transmise à la Radio-télévision Gambienne par le Directeur General de l'Agence de Commercialisation de Betail, Dr Demba Jallow.

Lors d'une interview dans l'émission 'Ce Programme du Matin' sur la chaine de radio de la Radiotélévision Gambienne, le Dr Jallow a déclaré que l'acquisition de ces têtes de bétail est l'œuvre du gouvernement gambien et de ses partenaires par l'entremise du Ministère de l'Agriculture et du Commerce. Il a ajouté que la plupart de ces têtes de bétail viennent du Sénégal, du Mali et de la Mauritanie.

Le chef de l'Agence de Commercialisation de Bétail a souligné que l'importation de ces têtes de bétail servira à ravitailler le marché local afin de satisfaire à toutes les bourses, permettant ainsi aux Gambiens de s'offrir un mouton à un prix raisonnable.

Il a également révélé que ces têtes de bétail sont vendues aux marchés de bétail d'Abuko et de Brikama pour des prix aussi bas que 5.500 dalasis.

Mr Jallow a déclaré à la Radiotélévision Gambienne que toutes les mesures de précaution avaient été prises durant la phase d'importation, et ce, en vue d'empêcher la propagation du coronavirus par ces animaux acheminés à travers le pays.