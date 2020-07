Congo-Brazzaville: Musique - Reddy Amisi enregistre l'album « Bailo Canto » à Paris

L'ancien chanteur de Viva La Musica s'affaire dans les travaux d'enregistrement de son quatrième album, depuis sa séparation d'avec son mentor Papa Wemba.

Le prochain opus du chanteur de charme et moraliste, Reddy Amisi, s'appellera Bailo Canto. C'est en fait le surnom de la star, ancien du groupe Viva La Musica. Evoluant avec son propre groupe « La Casa do Canto » depuis plus de dix-huit ans maintenant, l'auteur des tubes intemporels comme Bomengo ata kala, Sala Keba, Orphelin, Intérêt, Etoile, Libala, etc., dans Viva La Musica, a fait un featuring avec un autre chanteur de charme, Héritier Watanabe (ancien de Wenge Musica Maison Mère de Werrason), dans cet album à venir.

Notons que Reddy Amisi a lui aussi posé sa voix singulière dans une chanson contenue dans le prochain album d'Héritier Watanabe, Mi-ange, mi-demon. Un deuxième featuring est en concoctage, mais il n'a pas donné le nom de l'artiste jusqu'à ce que tout soit finalisé. L'opus Bailo Canto comportera dix titres, a précisé Reddy Amisi dans une émission télé à partir de France.

Outre l'album, Reddy Amisi va également mettre sur la place publique, notamment sur la toile (sa chaîne TV sur Youtube), une production scénique acoustique. Il va en fait reprendre, parmi une centaine des chansons de sa riche discographie, dix morceaux qui ont marqué plus de quarante ans de sa carrière musicale, depuis son premier tube Kotida dans Viva la Musica, jusqu'à l'album Likelemba avec son groupe La Casa do Canto.

Aujourd'hui l'une des références de la jeune génération des chanteur congolais, Reddy Amisi est auteur, dans Viva La Musica, des albums Queen Lina (1990), Injustice (1993), Prudence (1994), Ziggy (1996), Etoile (1998), Fin d'exil (2000) avec Stino Mubi. Parti de Viva La Musica après dix-neuf ans, il a enregistré avec son groupe La Casa do Canto les albums Compteur à zéro (2002), Ligne droite (2005) et Likelemba (2010). Tenace, rigoureux, et déterminé, il s'apprête donc à mettre dans les bacs Bailo Canto, son quatrième album depuis sa séparation d'avec son mentor, feu Papa Wemba, avec qui il a fait le tour du monde pour diverses productions scéniques.