Congo-Brazzaville: Santé - Kindamba et Loukouo dotées en infrastructures sanitaires

La sous-préfecture de Kindamba et la localité de Loukouo, dans le département du Pool, viennent de se doter respectivement d'une maternité et d'un Centre de santé intégré (CSI) réhabilités dans le cadre du projet de consolidation de la paix et démarrage du processus de Désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants (DDR).

Officiellement remise, le 28 juillet, au ministère de la Santé par le Haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants, Euloge Landry Kolelas, en présence du coordonnateur des Agences du système des Nations unies, Chris Mburu, et des chefs d'agences onusiennes en poste au Congo, ces deux ouvrages de santé constituent, pour les populations bénéficiaires, un motif de soulagement.

En effet, longtemps restée dans un état de délabrement renforcé par un vent violent ayant emporté sa toiture, la maternité rénovée de Kindamba ainsi que la construction du CSI de Loukouo viennent ainsi de mettre un terme aux souffrances des populations de ces deux localités, notamment les femmes enceintes souvent obligées de parcourir de longues distances pour donner vie.

« Nous sommes désormais rassuré que les femmes qui accouchaient dans des conditions inappropriées peuvent désormais le faire dans de bonnes conditions », a indiqué le sous-préfet de Kindamba, Jean- Marie Badila.

Financée par le Fonds de consolidation de la paix, pour un coût de plus de 250 millions FCFA, la réhabilitation de la martenité de Kindamaba a été exécutée par trois agences (Pnud, Fnuap et le HCR) en synergie avec l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations unies pour l'enfance avec la collaboration du ministère de la Santé.

Saluant la mise en œuvre de ces projets qui s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des conditions des populations du Pool et le retour de la paix, Euloge Landry Kolelas a souligné : « La réhabilitation de ces ouvrages dans la communauté urbaine de Kindamba contribuera à l'amélioration des conditions idoines de prise en charge médicale des malades du district sanitaire Kindamba-Vindza-Kimba. Les conditions sont réunies pour soulager les femmes enceintes et éviter leur évacuation vers d'autres localités au risque de leur vie et celle des nouveau-nés »

Ravi de la réalisation de ces deux ouvrages, le coordonnateur résident des Nations unies a réitéré la volonté des agences onusiennes d'accompagner le gouvernement congolais dans sa marche pour la consolidation de la paix dans ce département.

« Nous sommes disposé d'aider le gouvernement congolais dans la consolidation des acquis en matière des besoins essentiels des populations », a déclaré Chris Mburu, précisant que la coalition des agences des Nations unies reste à l'écoute des propositions que peuvent faire la partie congolaise en cas de besoins exprimés.

L'électricité, l'eau et le financement manquent au rendez-vous

Bien que dotée d'une capacité de près de vingt-huit lits pour une moyenne d'accouchement de trente naissance par mois, la maternité de Kindamba éprouve encore des besoins pour une meilleure prise en charge des femmes en attente d'accouchement.

« Ici à Kindamba nous attendons 151 accouchements pour ce mois dont 36 proviennent des centres de santé intégrés et 16 des centres de références pouvant partir des villages avoisinants », a fait savoir le médecin épidémiologiste praticien des hôpitaux, Niemet Gambou, qui y évolue.

Selon lui, l'électricité, l'eau et le manque de financement constitue un réel problème auquel fait face cette structure sanitaire. D'où son souhait ainsi que celui du personnel de voir installer dans cette localité une centrale électrique afin de disposer en permanence de l'électricité, mais surtout du financement qui constitue un réel problème.

S'agissant du personnel, il a précisé que la maternité de Kindamba dispose de trois catégories de personnel. Il s'agit des bénévoles, contractuels ainsi que le personnel d'appui constitué des agents de la Croix-Rouge, mais aussi d'une sage-femme et d'un psychologue mis à sa disposition par le Fnuap.

En rappel, la réhabilitation des ouvrages de santé de Kindamba et Loukouo interviennent après les plates-formes de dialogue et d'échange intracommunautaires antérieurement lancées dans le Pool. Elle vient ainsi de baliser le terrain pour le démarrage aisé du processus de Désarmement, démobilisation et de réinsertion des ex-combattants.