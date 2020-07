Congo-Brazzaville: Le bureau réaménagé de la Linafoot

Le comité exécutif de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) a procédé à un léger réaménagement du bureau de la Ligue nationale de football (Linafoot) lors de sa dernière réunion le 11 juillet.

Dans une note publiée le 13 juillet, la Fécofoot a confirmé Charles Otendé à son poste de président de la Linafoot. Il est aidé dans l'exercice de ses fonctions par deux vice-présidents, notamment Mamadou Djakité et Célestin Apelé respectivement premier et deuxième vice-présidents. Armand Jean Blaise Loumouamou assume les fonctions du secrétaire général avec pour adjoint Paul Samba. Raoul Kanda et Frane Pétronil Soumbou occupent respectivement les postes de trésorier et trésorier général adjoint. François Nganga, Joël Nkokolo, Jean Bruno Opandet, Judith Harmele Boukoukou et Léonard Loufingou sont les membres.

La Fécofoot, rappelons-le, a délégué ses pouvoirs à la Linafoot qui assure désormais l'organisation et l'administration du championnat national d'élite direct Ligue 1. Son rôle est d'élaborer les calendriers des matches, les publier et les communiquer aux différents partenaire. Elle désigne les commissaires de match et/ou les assesseurs d'arbitres et prononce les sanctions autres que celles prises par les autres commissions. La Linafoot a aussi pour rôle d'administrer, gérer et superviser la compétition, de répondre devant la Fécofoot de tous les actes posés par elle et d'homologuer les matches.

Examiner tout incident consigné dans les rapports des commissaires et/ou des assesseurs d'arbitres et des arbitres ou tout autre officiel désigné fait partie de son rôle tout comme prendre des sanctions contre les responsables des actes incorrects de nature à perturber le bon déroulement de la compétition ou la pratique du football.