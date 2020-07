Congo-Brazzaville: Brevet d' études techniques - 6095 candidats présentés cette année

Les épreuves écrites du Brevet d'études techniques (BET), session de juillet 2020, ont démarré ce 29 juillet, sur toute l'étendue du territoire national.

Au total, 6095 candidats prennent part à cet examen d'Etat, répartis sur 43 centres, parmi lesquels 202 candidats inscrits au Brevet d'études professionnelles (BEP), 284 au Brevet technique (BT), 78 au Brevet des techniciens forestiers et 1457 à Brazzaville regroupés en sept centres.

Les candidats vont plancher pendant cinq jours sur plusieurs matières réparties en quatre séries, à savoir l'industrie, l'agriculture et l'hôtellerie. Parmi ces matières, ont peut citer, entre autres, la biologie végétale, les sciences physiques, histoire et géographie, mathématiques, sciences naturelles, zootechnie générale et spéciale, sciences économiques, ainsi que la dictée, etc.

C'est le secrétaire général du département de Brazzaville, Bonsang Oko Letchaud, qui a procédé au lancement des épreuves, en présence de plusieurs membres de cabinet du ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de la Formation qualifiante et de l'Emploi.

A cette occasion, le secrétaire général du département de Brazzaville, se prêtant aux questions des journalistes, a reconnu que pour la session 2020, tout a été bien organisé et qu'il fallait s'adapter au contexte actuel, par rapport à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, pour vérifier si les mesures barrières sont respectées. « Et comme vous l'avez constaté, les centres ont été éclatés en deux, pour respecter la distanciation physique entre les candidats et les candidates », a souligné Bonsang Oko Letchaud.