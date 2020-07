Congo-Kinshasa: Lutte contre le choléra - Plus d'un million de personnes vont être vaccinées

La campagne de vaccination cible cinquante-neuf aires de santé dans les cinq zones de santé de la province du Sud-Kivu, à savoir Fizi, Idjwi, Minova, Nundu et Uvira.

Organisée par le ministère de la Santé avec l'appui de Gavi Alliance, l'OMS et l'Unicef, la campagne de vaccination durera cinq jours soit du 29 juillet au 2 août 2020. A la suite de la pandémie de covid-19, le Dr Amédée Prosper Djiguimdé, chargé du Bureau de l'OMS pour la RDC, souligne que la campagne de vaccination contre le choléra se déroulera en tenant compte du respect des gestes barrières, notamment le lavage des mains et la distanciation physique.

La campagne de vaccination orale contre le choléra dans le Sud-Kivu rappelle que la RDC n'est pas seulement confrontée à Ebola, dans la province de l'Equateur, et à la covid-19 dans quinze de ses vingt-six provinces, mais aussi au choléra et à la rougeole, des épidémies qui tuent en silence et pour lesquelles nous devons nous mobiliser davantage. Dans ce contexte marqué par la pandémie du coronavirus, les gestes barrières, particulièrement la distanciation physique et le lavage des mains, seront strictement observés durant la campagne.

Le Programme national de l'élimination du choléra et des autres maladies diarrhéiques et le Programme élargi de vaccination (PEV) ont indiqué que la campagne allait utiliser la stratégie du "porte-à-porte" pour éviter un potentiel afflux des populations des aires de santé voisines non concernées. "C'est une approche essentielle qui permet d'atteindre l'objectif de fournir le vaccin oral sûr et efficace à ceux qui sont les plus à risque et qui étaient les plus exposés aux récentes inondations du mois d'avril dernier," précise le ministre provincial de la Santé du Sud-Kivu, M. Cosmos Bishisha.

"La communication est indispensable à la bonne compréhension de l'intérêt de la vaccination, c'est pourquoi il est essentiel que la population puisse promouvoir et s'approprier les mesures d'hygiène individuelle et collective pour enrayer la menace du choléra, poursuit le ministre. Pour la réussite de cette campagne, Gavi a mobilisé plus d'un million de doses de vaccin oral (Euvichol+). En outre, afin de mobiliser le plus largement possible la population à accepter cette campagne, les députés et les membres de la société civile du Sud-Kivu ont été également mis à contribution.