Congo-Kinshasa: Football-Mercato - Lille en voie de signer Jackson Muleka

Le TP Mazembe est en contact avancé avec Lille pour le transfert de son jeune attaquant, Jackson Muleka, tout en envisageant le prêter à Mouscron en Belgique ou Boavista au Portugal.

Le jeune attaquant international congolais du TP Mazembe Jackson Muleka (20 ans) suscite de plus en plus d'intérêt en ce moment, d'autant plus qu'on ne connaît pas encore sa prochaine destination. Meilleur buteur de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF) avec sept buts dont trois doublés en dix matchs disputés, il est très suivi par Lille (Ligue 1 française).

Le manager du club de Lubumbashi, Frédéric Kitengie, a parlé des contacts avec le Losc qui voudrait signer le joueur et ensuite le prêter à l'Excelsior Mouscron en Belgique ou à Boavista au Portugal. Alors que la presse française a parlé d'un montant de 2 millions d'euros, Frédéric Kitengie n'a rien divulgué à ce sujet. « En fin de semaine, Lille a reconnu que Mouscron agissait en leur nom... Et Lille viendra au TP Mazembe et nous allons discuter. En ce qui concerne l'argent, Mazembe n'a pas encore parlé de montant. Ce sont des spéculations des agents et de la presse. Mazembe n'est pas là pour demander trop d'argent ou peu. Le club voudrait assurer l'avenir de son attaquant avant toute chose. Lille tient à obtenir la signature du génie congolais et pourrait le prêter en Belgique ou au Portugal. Il faut absolument contourner l'influence des agents. Lille tient absolument à avoir Jackson Muleka et voudrait le placer d'abord soit à Mouscron soit à Boavista avant qu'il ne revienne en France », a déclaré la manager de Mazembe sur Radio Top Congo FM.

Mais selon le site Football365 Afrique, l'Excelsior Mouscron aurait pris l'option de négocier directement pour son propre compte et non pour un autre, et Lille aurait le pouvoir du rachat. Outre Lille (qui voudrait laisser partir son buteur nigérian Victor Osimehn) et Mouscron, Jackson Muleka attirerait aussi l'attention du RSC Anderlecht de Belgique et d'Hanovre récemment promu à Bundesliga (D1 Allemande). L'avenir du jeune prodige du Tout-Puissant Mazembe issue de son centre de formation pourrait être clair dans les jours à venir. L'on rappelle que Mazembe avait repoussé l'offre de Lens (Ligue1) qui avait aussi manifesté une attention soutenue pour le jeune attaquant.