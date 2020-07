Afrique: Nucléaire - Signature d'un mémorandum d'entente entre le Maroc et la Côte d'Ivoire

Rabat — L'Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) et l'Autorité de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaires de la République de Côte d'Ivoire (ARSN) ont signé un mémorandum d'entente (MoU) portant sur l'échange d'informations techniques et la coopération dans les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques.

Ce document a été signé par voie électronique entre le directeur général d'AMSSNuR, Khammar Mrabit et la directrice générale de l'ARSN, Marie-Chantal kouassi Goffri, respectivement le 19 juin et le 17 juillet 2020, au vu des circonstances sanitaires actuelles liées à l'épidémie de la Covid-19, indique mercredi un communiqué de l'Agence, soulignant que cette signature virtuelle sera corroborée par une signature officielle lors d'une cérémonie réunissant les deux autorités réglementaires.

En vertu du mémorandum, les deux parties s'engagent à échanger les informations techniques et les expériences respectives en matière de réglementation de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques, de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé, de la préparation et de la conduite des interventions d'urgence radiologique et du renforcement des capacités en matière de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques.

Il couvre également l'accompagnement dans la mise en œuvre des plans intégrés d'appui à la sécurité nucléaire, la conduite d'une étude environnementale des installations radiologiques, la préparation et la conduite des mesures de sécurité nucléaires lors des grandes manifestations publiques.

La signature de ce document qui accorde un intérêt tout particulier à la coopération africaine, s'inscrit dans le cadre des efforts consentis par AMSSNuR en faveur de la promotion du partenariat Sud-Sud prônée par SM le Roi Mohammed VI et ce, à travers l'échange d'information technique, le partage d'expériences et de bonnes pratiques, des visites scientifiques et d'experts, des exercices de simulation et des exercices sur le terrain, la mise en œuvre de projets et des études conjointes de coopération, ainsi que la mutualisation des équipements ou des appareils nécessaires pour mener les activités de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques dans les deux pays.

Il a été décidé dans ce cadre de renforcer la coopération régionale et la coopération Sud-Sud, notamment à travers le Forum des organismes de réglementation nucléaire en Afrique (FNRBA), présidé par le directeur général d'AMSSNuR.

A cette occasion, compte tenu du positionnement du Maroc qui s'impose aujourd'hui comme modèle dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques, M. Mrabit réitère l'engagement d'AMSSNuR à partager son expérience avec la Côte d'Ivoire en la matière.