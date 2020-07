Soudan: Al-Dabialo informe les diplomates des pays Arabes et voisins du processus de paix

Khartoum — Le Chef de la Commission de la Paix, Professeur Sulieman Al Dabialo, a informé les ambassadeurs des pays arabes et voisins du progrès et des développements du processus de paix, parrainé par l'État du Soudan du Sud au forum de Juba pour parvenir à une paix juste et compréhensive au Soudan.

Dans des déclarations à la presse mardi, Al-Dabailo a dit que les ambassadeurs ont affirmé au cours de la réunion leur plein soutien au processus de paix et leur position sur la voie de la réalisation de la paix pour apporter le développement et la stabilité au Soudan.

Le Chef de la Commission de la Paix a souligné que l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Khartoum a annoncé que son pays accueillerait la Conférence des donateurs pour soutenir le processus de paix au Soudan le 12 du mois prochain par vidéoconférence.

Il a ajouté que la réunion A passé en revue toutes les menaces rencontrant le Soudan en plus de la discussion sur les moyens pour renforcer le partenariat entre le Soudan et ces pays et les questions d'intérêt commun.