Maroc: Modèle de développement - 14 projets distingués suite à un appel à contribution destinés aux étudiants

Rabat — Quatorze (14) projets réalisés par 22 étudiants, issus de neuf universités ont été distingués, suite à un appel à contribution des étudiants universitaires à la réflexion sur le modèle de développement, organisée conjointement par la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) et la Conférence des présidents d'université (CPU) relevant du département de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Les projets, portés par 22 étudiants (13 filles, 9 garçons) issus des universités de Tanger, Meknes, Oujda, Casablanca, Marrakech, El Jadida, Kenitra, Settat et Rabat, ont été distingués "de part la qualité du travail accompli et leur argumentation orale lors des auditions organisées devant les membres de la commission", selon un communiqué conjoint de la CSMD, la CPU et le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique.

Ces travaux seront annexés au rapport de la CSMD sous forme de synthèse et mis en ligne sur le site de la Commission, souligne le communiqué publié au terme de la cérémonie tenue lundi à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Mohammed V de Rabat, pour marquer la clôture de la consultation des étudiants universitaires.

Lancée le 24 avril dernier, la consultation avait pour objectif de faire participer les étudiants universitaires à la réflexion engagée sur la révision du modèle de développement afin de produire et faire émerger des propositions innovantes.

Cet appel à consultation invitait les étudiants de master et doctorat à soumettre un article ou un projet traitant l'un des six thèmes liés à l'"éducation-formation et employabilité", "économie et compétitivité", "innovation et digitalisation", "régionalisation et gouvernance", "changement climatique et ressources naturelles" et "société et développement".

La consultation a reçu 359 projets provenant de 15 universités. Une pré-sélection des travaux s'est faite, du 15 mai au 10 juin, au sein de chaque université participante, pour retenir les meilleurs projets traitant des thématiques en question. A l'issue de cette opération, 59 projets ont été présélectionnés.

La commission a auditionné, du 29 au 30 juin, 59 étudiants au sein de six panels dédiés chacun à un thème de l'appel à contribution. A l'issue de chaque panel, les membres de la commission ont retenu deux à trois projets coups de cœur qui se sont démarqués par la qualité du travail fourni et la richesse de l'argumentation dans les débats.

Cette cérémonie s'est tenue en présence de MM. Said Amzazi, ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, Driss Ouaouicha, ministre délégué chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et Chakib Benmoussa, président de la CSMD.