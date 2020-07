Algérie: L'ambassadeur de l'Etat de la Palestine - la situation épidémiologique aggrave les choses

Alger — L'ambassadeur de l'Etat de la Palestine à Alger, Amine Ramzi Makboul a fait remarquer mercredi que la situation sanitaire dans les territoires palestiniens du fait du coronavirus a favorisé de manière "catastrophique" la récession de l'économie, ce qui a accentué davantage la souffrance des Palestiniens face au blocus israélien continu.

Dans une déclaration à l'APS, l'ambassadeur palestinien a précisé qu'au début de la propagation de l'épidémie, les autorités palestiniennes avaient pris des décisions "cruciales" en décrétant l'état d'urgence parallèlement au confinement pour contrer l'expansion du virus.

Affirmant que son pays a pu réduire le taux de contamination, M. Makboul a expliqué que les mesures sanitaires n'étaient pas évidentes pour les citoyens qui ont exprimé d'ailleurs "leur mécontentement notamment les propriétaires de commerces et les fidèles des mosquées, poussant ainsi les autorités à desserrer l'étau".

Et d'ajouter qu'à EL Qods occupé, "l'autorité palestinienne n'a pas su imposer les consignes sanitaires, faute de quoi, plusieurs cas ont été recensés conséquemment au refus, par les autorités de l'occupation israélienne, d'autoriser le déplacement des comités de suivi médical", ce qui explique le taux d'infection très élevé.

Toutefois, bien que la bande de Gaza soit surpeuplée, le nombre de cas confirmés est réduit, le confinement respecté et les points de passage actuellement fermés, a soutenu l'ambassadeur.

Par ailleurs, plusieurs personnes atteintes, en provenance notamment des Territoires de 48 ou de l'étranger, sont signalées en raison du relâchement constaté dans l'application des gestes barrières.

Dans les Territoires de 48, le nombre de cas "suit une courbe croissante, car les consignes de prévention édictées par le colonisateur sont insuffisantes", d'où l'existence de cas positifs aussi bien dans les milieux arabe que juif, à cause de l'absence de contrôle sous-tendant relâchement et laxisme dans l'application des mesures appropriées.

Pour l'ambassadeur palestinien la propagation du virus s'explique notamment par l'ignorance des citoyens et une situation économique délicate.

Le diplomate palestinien a également évoqué la souffrance de milliers de palestiniens bloqués dans plusieurs pays du monde suite à la suspension des vols et de la fermeture des passages, soulignant les efforts consentis par les ambassades palestiniennes pour rapatrier ces ressortissants.

Abordant la situation des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes, l'ambassadeur palestinien a rappelé "la souffrance de ces personnes, détenues dans des cellules exiguës rendant la distanciation physique impossible".

Au volet économique, M. Makboul a soutenu que le blocus économique imposé avait causé une récession de l'économie palestinienne en raison notamment de la fermeture de la plupart des structures commerciales et économiques, et de l'interdiction de circulation.

S'exprimant sur la poursuite des politiques de colonisation et des violations commises par Israël contre le peuple palestinien et ses biens, le diplomate a estimé que le complot du "deal du siècle" a été ourdi pour empêcher l'établissement d'un Etat palestinien indépendant, en offrant à l'occupant plus de 30% des territoires palestiniens occupés, y compris El-Qods.

Soulignant le rejet palestinien, arabe et international de ce plan étant une violation de la légitimité internationale et des résolutions onusiennes, le diplomate a affirmé que ce projet israélien "a mis l'Administration américaine et l'Etat sioniste à l'opposé du monde", attirant l'attention au fait que "le peuple palestinien traverse les étapes les plus difficiles de sa lutte qui constitue un défi pour son existence".

Et de relever la détermination du peuple palestinien "à poursuivre sa lutte par tous les moyens disponibles et légitimes afin de mettre un terme au projet israélien qui vise non seulement la Palestine, mais, plutôt, certaines parties du monde arabe".

Il a également émis le vœux de voir chaque partie renoncer à ses intérêts partisans et placer l'intérêt de la nation au-dessus de toute autre considération.