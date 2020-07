Algérie: 7 narcotrafiquants arrêtés et plus de 145 kilogrammes de kif traité saisis

Alger — Des détachements combinés de l'Armée nationale populaire (ANP) ont arrêté, mardi, sept (07) narcotrafiquants et saisi 145,3 kilogrammes de kif traité lors d'opérations distinctes à Tlemcen, Oran et Bechar, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté, le 28 juillet 2020, sept (07) narcotrafiquants et saisi (145,3) kilogrammes de kif traité lors d'opérations distinctes menées à Tlemcen, Oran en 2e Région Militaire et Béchar en 3e Région Militaire", précise le MDN.

Dans le même contexte, des détachements de l'ANP ont intercepté en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale et les services de la Sûreté nationale, trois (03) narcotrafiquants et saisi (31496) comprimés psychotropes dans différentes opérations menées à Constantine, Sétif en 5e Région Militaire et El-Oued en 4e Région Militaire, tandis qu'un (01) contrebandier a été arrêté et (1000) cartouches pour fusils de chasse et (5000) paquets de cigarettes ont été saisis à Tébessa/5eRM.

De même, des détachements de l'ANP ont appréhendé, en coordination avec les services des Douanes, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar en 6e Région Militaire et Djanet en 4e Région Militaire, (21) individus et saisi quatre (04) véhicules tout-terrain, deux (02) camions, (3800) litres de carburants ainsi que (20) groupes électrogènes, (09) marteaux piqueurs, (18) morceaux de dynamite et (04) mètres de mèche de détonation et d'autres objets servant dans des opérations d'orpaillage illicite.

Par ailleurs, des Garde-côtes ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de (103) individus à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran, Tlemcen, Annaba, Skikda et El-Tarf, alors que (46) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Bordj Badji Mokhtar et In Amenas.