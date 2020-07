Algérie: Aid El Adha - Appel à la vigilance lors de l'utilisation des outils

Alger — La Protection civile a appelé, mercredi, tous les citoyens à "faire preuve de prudence et de vigilance", durant El Aid Adha, lors de l'utilisation des outils, et éviter la contamination par le covid-19 ou sa transmission à d'autres personnes, indique un communiqué de ce corps.

"En prévision de la célébration de El Aid El Adha, dans les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie du Corona virus covid-19, et afin de réduire les conséquences générées par l'utilisation des outils lors du sacrifice (couteaux, hache, chalumeaux), la direction générale de la Protection civile appelle tous les citoyens à faire preuve de prudence et de vigilance, lors de l'utilisation dangereuse de ces outils", précise le communiqué.

Il est recommandé dans ce sens, l'application des mesures préventives de lutte contre le Covid-19, pour éviter la contamination ou la transmission à d'autres personnes, notamment en respectant la distanciation physique et en évitant les rassemblements autour du sacrifice ainsi que la désinfection et le nettoyage du lieu d'abattage avant et après l'achèvement de l'opération.

Outre éviter l'échange des outils utilisés entre les personnes, d'autres mesures, souligne la même source, sont à prendre s'agissant de la manipulation des couteaux, haches et tabounas qui doit répondre aux consignes de sécurité.

Il s'agit entre autres de ne pas mettre les couteaux et les haches sur le sol et les placer hors de la portée des enfants, ne jamais utiliser une meuleuse pour affûter et affiler les couteaux en présence d'enfants (risque de projection d'éclats), entreposer bien les chalumeaux, tabounas, les allumettes et les briquets, les garder hors de la portée des enfants, et vérifier la conformité du tuyau et du détendeur de gaz utilisés pour relier la bouteille de gaz butane et la tabouna.

La Protection civile invite, à l'occasion, les citoyens à appeler ses secours aux numéros 1021 ou le 14, en cas d'incident ou d'incendie, en précisant la nature du risque et l'adresse exacte.