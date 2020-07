Maroc: Le discours royal, un appel à la construction d'un modèle social intégré répondant aux priorités des citoyens

Rabat — Le discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la nation à l'occasion de la Fête du Trône a constitué un appel pour la création d'un modèle social intégré qui doit répondre aux priorités des citoyens, a affirmé le professeur universitaire et président du Centre Marocain des études stratégiques, Mohamed Benhammou.

"SM le Roi a appelé le gouvernement à accélérer l'action pour une refonte de la protection sociale et pour le lancement d'une grande opération de couverture sociale pour tous les Marocains, étalée sur les cinq années à venir, à partir de janvier 2021 avec une couverture sociale obligatoire", a-t-il rappelé dans une déclaration à la MAP.

M.Benhammou a également relevé que la création d'une agence nationale de la gestion stratégique a pour but de permettre la mise en place d'une justice sociale chère à SM le Roi.

Le Souverain a aussi annoncé l'injection de 120 milliards de dirhams dans l'économie nationale pour lui permettre de dépasser la crise causée par le coronavirus, notamment à travers la création d'un fonds d'investissement stratégique et avec un contrat national pour relever les défis imposés par cette crise, a dit le politologue, notant que SM le Roi a aussi insisté sur la nécessité de mener des réformes profondes du secteur public et des établissements publics en vue de renforcer leur efficacité et leur permettre de s'acquitter de leurs rôles.

Ainsi, la réforme du secteur social doit contribuer à la réalisation d'un registre social unifié, a souligné M. Benhammou, affirmant que ce registre ne doit pas être exploité à des fins politiciennes mais doit répondre aux attentes des citoyens.

L'universitaire est revenu également sur les directives données par SM le Roi au gouvernement pour un dialogue social constructif basé sur la bonne gouvernance, faisant en outre observer que SM le Roi a souligné clairement qu'il faut revoir les priorités et donner un nouvel élan à l'économie nationale, pour permettre de créer des emplois, renforcer le tissu économique et accompagner les PME.

Le discours royal est aussi un appel à l'ensemble des acteurs et des citoyens de s'inscrire dans cet effort national de réforme pour dépasser les conséquences de la crise sanitaire et renforcer les points forts relevés, mais aussi accélérer les réformes imposées par cette crise, au service de la nation et pour l'intérêt du pays, a-t-il encore dit.

Par ailleurs, SM le Roi a fait part dans Son discours de l'intérêt particulier qu'il porte à la santé du citoyen, soulignant que les décisions prises ont certes été difficiles mais ont contribué à protéger le citoyen et préserver sa santé et aussi l'intérêt national.

SM le Roi a eu également une pensée pour l'ensemble des citoyens marocains et l'ensemble des forces vives qui ont rempli leur mission et qui ont fait preuve d'un grand esprit de solidarité social, a fait observer M.Benhammou.