Congo-Kinshasa: UNIKIN - L'APUKIN désavoue la «Dynamique des professeurs»

L'Association des Professeurs de l'Université de Kinshasa (APUKIN) a désavoué sans ambages la prise de position de leurs collègues réunis au sein de la Dynamique des professeurs de l'UNIKIN et du Collectif du personnel de l'ESU, sur la poursuite de la grève au sein de la colline inspirée.

Dans leur mise au point du mardi 28 juillet dernier, les deux corporations ont conditionné la reprise des cours à l'UNIKIN par la satisfaction de différentes revendications par le Gouvernement.

Droit dans leurs bottes, les professeurs membres de l'APUKIN ont dit ne pas être concernés par cette décision prise par leurs collègues. Pour eux, celle-ci relève purement et simplement d'une mauvaise foi manifeste, faisant allusion au contexte actuel dominé par une crise sanitaire mondiale qui a eu et qui continue à avoir des effets néfastes sur l'économie mondiale en général, et nationale, en particulier.

«Nous allons reprendre les activités. Ce que les amis réclament n'engage qu'un groupe de 15 ou 20. Mais, dans la structure que vous connaissez, l'APUKIN n'a pas un nombre de 15 ou 20 professeurs », a déclaré le président de l'APUKIN, professeur Matthieu Bokolo.

Et d'ajouter : « Ce sont des amis qui pensent que pour qu'il y ait reprise des activités, il faut d'abord améliorer les conditions salariales, mais ils oublient que cette pandémie a frappé tous les pays du monde. Ça c'est de la mauvaise foi ».

Rappelons qu'un communiqué rendu public le 28 juillet dernier, deux structures de l'enseignement supérieur et universitaire, à savoir : «la Dynamique des professeurs de l'UNIKIN» et «le Collectif de personnel de l'ESU » ont annoncé la poursuite de la grève jusqu'à ce que leurs revendications trouvent gain de cause. Il s'agit notamment de l'amélioration des conditions de vie et du travail du personnel académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier en révisant à la hausse l'enveloppe salariale des Professeurs Associés à au moins 5.000 $ USD.

Par ailleurs, le gouvernement avait rendu public le calendrier réaménagé qui prévoit la reprise des cours pour le 10 août prochain au sein des établissements académiques à travers le pays.

La reprise des cours confirmée pour le 10 août

A travers son communiqué du lundi 27 juillet dernier, le Recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Daniel Ngoma-Ya-Nzunzi a de façon chronologique le calendrier réaménagé concernant la reprise des activités académiques au sein de cette colline inspirée de Mont-Amba. Conformément à la Note circulaire du ministre de l'ESU du 27 juillet, le recteur de l'UNIKIN a vulgarisé les modalités de la reprise progressive des activités académiques au sein de cette alma mater fixant la reprise des cours au 10 août prochain. Bien avant, et outre les travaux d'assainissement et de désinfection du bâtiment administratif, des bâtiments facultaires, des auditoires, etc. ; la reprise des activités administratives et académiques, autres que les enseignements interviendront le lundi 3 août 2020.